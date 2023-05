Räikkönen-Nachfolger: Supercars-Ass vor NASCAR-Debüt auf Straßenkurs

Justin Marks möchte mit seinem Project91 internationale Stars für sein NASCAR-Team Trackhouse gewinnen. Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen saß bereits bei zwei Rundkursrennen am Steuer des Chevrolet mit der Startnummer 91. Damit ist jetzt Schluss, denn der Teamchef hat mit dem dreimaligen australischen Supercars-Champion Shane van Gisbergen einen weiteren Star für sein Projekt gefunden. Mit Darian Grubb steht dem Supercars-Star ein Crewchief zur Seite, der bereits 2011 mit Tony Stewart den Cup-Titel gewann.

Der Neuseeländer träumte schon immer davon, einmal ein NASCAR-Rennen zu bestreiten, nun geht sein Wunsch von einem Cup-Start in Erfüllung. Sein Debüt gibt der 34-Jährige ausgerechnet beim NASCAR-Rennen auf dem Straßenkurs von Chicago. Es ist der erste Lauf auf einer solchen Strecke in der Geschichte der amerikanischen Stock-Car-Serie. Der zweimalige Bathurst-1000-Sieger freut sich nun auf die Vorbereitung.

"Ich muss ehrlich gestehen, dass ich immer davon geträumt habe, eine Chance in der NASCAR-Serie zu bekommen, aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Wunsch einmal wahr wird", so van Gisbergen. "Ich kann es kaum abwarten, in die USA zu reisen, alle zu treffen und mich auf das Rennen in Chicago vorzubereiten. NASCAR wird erstmals auf einen Straßenkurs fahren, also sind alle dort Rookies, wie ich es bin. Ich unterschätze aber niemals, was für eine große Herausforderung das wird."

Räikkönen und van Gisbergen sollen nur der Anfang eines langfristigen Projekts bei Trackhouse sein. Teamchef Marks hat das große Ziel, die US-amerikanische Serie international populärer zu machen. Mit der Einführung des Next-Gen-Autos, dass sich in der Philosophie GT-Autos annähert, glaubt Trackhouse außerdem, dass die Einstiegshürden für internationale Fahrer gesunken sind. "Wir sind mit der Reaktion der Fans über die beiden Starts von Kimi sehr zufrieden", so Marks.

"Ich glaube, dass die amerikanischen Fans Shane vielleicht nicht so gut kennen wie Kimi, aber spricht man mit den Fans in Australien und Neuseeland, dann heißt es, er sei einer der talentiertesten Fahrer auf diesem Planeten. Er kennt Straßenkurse und schwere Autos wie seine Westentasche, ich denke, dass er alle mit seiner Leitung beeindrucken wird."

Van Gisbergen ist bereit, die Herausforderung anzunehmen und hofft "auf eine steile Lernkurve", wenn er erstmal im Camaro von Trackhouse sitzen wird. "Ich bin bereit für alles, was mir in den Weg gestellt wird", gibt sich der Neuseeländer kämpferisch. "Ich weiß, dass viele Neuseeländer und Australier zuschauen werden und ich fühle mich geehrt, diese Möglichkeit zu bekommen." Das Chicago-Rennen findet am 2. Juli 2023 statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.