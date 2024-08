Regen: Michigan-Rennen wird nach Start am Sonntag erst am Montag fortgesetzt

Mal wieder eine wetterbedingte Vertagung im Rennkalender der NASCAR Cup Series, wenngleich es diesmal kein komplettes Rennen betrifft, sondern einen Teil davon. Das eigentlich komplett für Sonntag geplant gewesene FireKeepers Casino 400 auf dem Michigan International Speedway in Brooklyn wird wetterbedingt erst am Montag entschieden.

Es handelt sich um das drittletzte Rennen der Regular-Season 2024. Dieses wurde nach mehr als zweistündiger Startverzögerung, die Regenfällen geschuldet war, zwar begonnen. Doch nach dem ersten von drei geplanten Rennsegmenten (Stages) kehrte der Regen zurück und ließ keinen weiteren Fahrbetrieb am Sonntag zu. Aktuell ist gut ein Viertel der Distanz absolviert. Das heißt, es geht am Montag weiter.

FOTOS: NASCAR auf dem Michigan International Speedway in Brooklyn

Mehr als zweistündige Startverzögerung

Der Sonntag war nicht der erste Tag des Michigan-Wochenendes, an dem das Wetter dem Zeitplan einen Strich durch die Rechnung machte. Das Qualifying am Samstag wurde aufgrund von Regen abgesagt. Die Startaufstellung ergab sich somit aus der in solchen Fällen angewandten Rechenformel. Ergebnis: Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) und Tyler Reddick (23XI-Toyota) starteten aus der ersten Reihe. Doch zunächst war langes Warten angesagt.

Die Einführungsrunden wurden noch planmäßig absolviert. Aber als es in die letzte langsame Runde vor dem Rennstart gehen sollte, setzte erstmals Regen ein. Die 36 Cup-Autos wurden vom Pace-Car in die Boxengasse geleitet. Dort blieben die NASCAR-Piloten zunächst in ihren Cockpits sitzen. Als klar wurde, dass es länger dauern würde, wurden sie angewiesen, auszusteigen.

An der Wettersituation änderte sich zwei Stunden lang nicht viel. Die Bemühungen, das Zwei-Meilen-Oval mit einer ganzen Reihe Air-Titans und Jet-Dryer zu trocknen, mussten unterbrochen werden, weil neuer Regen nachkam. Nach zwei Stunden aber war die Strecke trocken und die NASCAR-Piloten wurden aufgerufen, wieder in ihre Fahrzeuge einzusteigen.

Stage 1: Larson führt lange, Hamlin dreht sich, Blaney vorn

2:20 Stunden nach dem eigentlich geplanten Startzeitpunkt wurde das Rennen tatsächlich mit Grün freigegeben. Die beste erste Runde hatte allerdings weder Denny Hamlin noch Tyler Reddick, sondern Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet). Aus der zweiten Startreihe kommend machte Larson direkt in der ersten Runde eine dritte Spur ganz innen auf, um sich die Führung zu krallen.

Die Führung hielt Kyle Larson mehr als 30 Runden lang. Dann schlug Bubba Wallace (23XI-Toyota) auf die gleiche Weise zu wie es Larson in der ersten Runde getan hatte. Hinter Larson und Denny Hamlin saugte sich Wallace an. Ganz innen machte er eine dritte Spur auf, um beide auf einen Schlag zu kassieren und die Führung zu übernehmen.

Aber auch Wallace war nicht derjenige, der das erste Rennsegment (Stage 1) nach 45 Runden als Erster abschloss. Denn sieben Runden vor der Stage-Flagge sorgte Denny Hamlin mit einem Dreher an zweiter Stelle fahrend für die erste Gelbphase. Im Windschatten von Wallace war dem Gibbs-Piloten ausgangs Turn 4 buchstäblich die Luft ausgegangen.

Die Gelbphase aufgrund des Hamlin-Drehers ließ den Großteil des Feldes zum ersten Boxenstopp abbiegen. Aber angeführt von Titelverteidiger Ryan Blaney (Penske-Ford) blieben sieben Piloten auf der Bahn, um Stage-Punkte abzuräumen. So ging der Stage-1-Sieg an Blaney, gefolgt von den Hendrick-Teamkollegen Chase Elliott und William Byron.

Während Byron ebenso wie Blaney in der ersten Gelbphase auf einen Boxenstopp verzichtet hatte, war Elliott einer der vielen, die beim Reifenwechsel und Auftanken waren. Als Zweiter in Stage 1 führte er diese Gruppe an. Und als Blaney, Byron und Co. in Stage-Caution ihrerseits an die Box kamen, übernahm Elliott die Spitze. So schnell allerdings ging es nicht weiter.

Regen ist Tagessieger - Fortsetzung Montag

Denn noch bevor der Rennbetrieb in Stage 2 eröffnet werden konnte, meldete sich der Regen mit Nachdruck zurück. Wieder wurden alle 36 Cup-Autos vom Pace-Car in die Boxengasse geleitet, wieder kletterten die Fahrer aus ihren Sitzen, um sich die Zeit anderweitig zu vertreiben.

Weil zum diesen Zeitpunkt erst 51 der 200 angesetzten Runden zurückgelegt waren, und somit bei weitem noch nicht die Hälfte der Distanz, war klar: Um das Rennen offiziell in Wertung gehen zu lassen, würde es fortgesetzt werden müssen - entweder nach einer (weiteren) längeren Verzögerung noch am Sonntag, oder aber erst am Montag.

Letzten Endes war der Regen der Tagessieger am Sonntag. Eine Flutlichtanlage existiert am Michigan International Speedway nicht. Deshalb hat man den Rest der 200-Runden-Distanz vertagt. Der von NASCAR angesetzte Zeitpunkt für die Fortsetzung des Rennens ist in mitteleuropäische Zeit umgerechnet Montag, 17:00 Uhr MESZ (11:00 Uhr Ortszeit).

Die aktuellen Top 10 im Rennen anhand des Stands nach 51 Runden sind: Chase Elliott, Martin Truex Jr., Bubba Wallace, Alex Bowman, Tyler Reddick, Kyle Busch, Kyle Larson, Ross Chastain, Chase Briscoe, Joey Logano. Der von ganz vorne gestartete Denny Hamlin wird nach seinem Dreher auf P17 geführt, Stage-1-Sieger Ryan Blaney nach seinem Boxenstopp in der Stage-Caution gar nur auf P24.