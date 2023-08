Regen über dem Michigan-Oval: NASCAR-Fortsetzung am Montag

Mal wieder eine wetterbedingte Vertagung eines Rennens der NASCAR-Topliga in der Rennsaison 2023: Diesmal betrifft es das FireKeepers Casino 400, das am Sonntag auf dem Michigan International Speedway in Brooklyn zwar mit Verspätung gestartet wurde, aber wetterbedingt nicht beendet werden konnte.

Regenfälle über dem Zwei-Meilen-Oval sorgten zunächst für eine Startverzögerung von rund eineinhalb Stunden. Dann wurden von den 200 angesetzten Runden deren 74 zurückgelegt, bevor erneut Regen einsetzte.

Weil die erforderliche Mindestdistanz - in diesem Fall 100 Runden - noch nicht erreicht ist, wird das Rennen mit dem Stand nach 74 Runden am Montag fortgesetzt. Der Zeitpunkt für die Fortsetzung ist in mitteleuropäische Zeit umgerechnet am Montag, 18:00 Uhr MESZ (12:00 Uhr Ortszeit).

Bevor es am Sonntag losging, gab es eine wetterbedingte Startverzögerung von rund eineinhalb Stunden. Als sich der Regen zunächst verzogen hatte, ging es mit Christopher Bell (Gibbs-Toyota) auf der Pole auf die geplante 200-Runden-Distanz.

Frühe Crashs für Kyle Busch und Chase Elliott

Die Führung verlor Bell direkt auf den ersten Metern an den neben ihm aus der ersten Reihe gestarteten Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet). Bis zum Ende von Stage 1 fiel Bell sogar aus den Top 10 heraus, was aber nicht zuletzt der Strategie geschuldet war.

Zwischenfälle, die für Gelb sorgten, gab es im ersten Rennsegment deren zwei. Den Anfang machte ein früher Crash von Kyle Busch (Childress-Chevrolet). Einer leichten Berührung mit Ryan Blaney (Penske-Ford) folgte für Busch ein Dreher mitsamt Einschlag in die äußere Streckenbegrenzung. Für Busch war das Rennen damit früh beendet. Im TV-Interview nahm der dreimalige Saisonsieger den Unfall auf seine Kappe.

Der nächste Zwischenfall betraf Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet). Er krachte ohne Beteiligung eines anderen Autos in die äußere Streckenbegrenzung. Ein Fahrfehler von Elliott war es aber nicht, denn es gab hinten rechts einen Reifenplatzer, der den Abflug auslöste. Genau wie für Kyle Busch, so war das Rennen damit auch für Elliott früh zu Ende. Und: In der letzten Runde von Stage 1 erwischte auch Elliotts Hendrick-Teamkollege William Byron die Mauer und war ebenfalls aus dem Rennen.

Stage-1-Sieg für Martin Truex Jr.

Trotz des Reifenschadens bei Elliott gab es fünf Fahrer, die das komplette erste Rennsegment (45 Runden) ohne Reifenwechsel absolvierten. Vier dieser fünf waren beim Schwenken der Stage-Flagge auf den ersten vier Plätzen zu finden: Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota), der sich den Stage-1-Sieg holte, gefolgt von Bubba Wallace (23XI-Toyota), Ty Gibbs (Gibbs-Toyota) und Brad Keselowski (RFK-Ford).

Martin Truex Jr. lag in Stage 1 vorne - Rest von Stage 2 plus Stage 3 am Montag Foto: Motorsport Images

Das zweite Rennsegment begann direkt mit dem nächsten Crash. In diesem Fall war es Josh Berry, der am Samstag kurzerhand für das Cockpit des #42 Legacy-Chevrolet nominiert wurde. Grund: Stammfahrer Noah Gragson ist sowohl vom Team als auch von NASCAR auf unbestimmte Zeit suspendiert, weil er sich auf Social-Media daneben benommen hat. Eine langfristige Anstellung ist es für Berry in Gragsons Cockpit aber nicht. Für die Cup-Saison 2024 ist Berry bereits als fester Nachfolger von Kevin Harvick im #4 Stewart/Haas-Ford bestätigt.

Regen in Stage 2 sorgt für Fortsetzung am Montag

Der nächste Crash passierte dann im Kampf um die Führung. Der anfangs strategiebedingt zurückgefallene Christopher Bell war gerade drauf und dran, Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) die Spitze abzunehmen. Dabei aber verlor er seinen Gibbs-Toyota auf ähnliche Art und Weise aus der Kontrolle wie es zuvor Kyle Busch im Duell mit Ryan Blaney passiert war.

Unter dunklen Regenwolken wurde der nächste Restart unter die Räder genommen. Alex Bowman hatte nun Tyler Reddick (23XI-Toyota) neben sich in der ersten Reihe. Und Reddick gelang es, sofort die Führung an sich zu reißen. Wenige Runden später musste Tempo herausgenommen werden, weil die drohenden Regentropfen die Strecke erreicht hatten.

Was folgte, war eine Rotphase von knapp einer Stunde Dauer. Da sich der Regen in diesem Fall aber nicht verzog, sondern sogar stärker wurde, haben die NASCAR-Offiziellen die Entscheidung getroffen, das Rennen mit dem Stand der Unterbrechung erst am Montag um 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MESZ) fortzusetzen.

Nach 74 Runden von 200 geplanten Runden liegt Tyler Reddick in Führung, gefolgt von Alex Bowman und Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) sowie Stage-1-Sieger Martin Truex Jr. und Erik Jones (Legacy-Chevrolet).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.