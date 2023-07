"Schlecht darin, große Entscheidungen zu treffen": Tritt Truex zurück?

Es ist eine der großen Fragen der NASCAR-Silly-Season 2023: Wird Martin Truex Jr. nach der aktuellen Saison seinen Hut nehmen und damit seine NASCAR-Karriere bei Joe Gibbs beenden oder noch ein Jahr dranhängen? Der 43-Jährige scheint sich noch nicht entschieden zu haben und tut sich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Der Rennfahrer aus New Jersey hat in der Saison 2023 bisher drei Punkterennen und den Clash gewonnen - das Feuer scheint also noch in ihm zu brennen.

Truex Jr. hat in seiner Karriere schon alles erreicht: Er holte biyher insgesamt 34 Rennsiege und krönte sich in der Saison 2017 mit Furniture Row zum Champion - nur ein Daytona 500-Sieg fehlt dem Fahrer der Startnummer 19. Dover, Sonoma und Loudon, das sind die Strecken, auf denen Truex Jr. 2023 bereits gewonnen hat. Damit gehört der Gibbs-Pilot mit Sicherheit zum Playoff-Feld, das um den Titel kämpfen wird.

Truex Jr. ist konkurrenzfähig und hat nach wie vor das Zeug dazu, sich mit den besten Fahrern der NASCAR zu messen. Ob der Toyota-Pilot aus Trenton auch im nächsten Jahr an den Start gehen wird, ist allerdings fraglich: "Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Manchmal ist der Sport nicht das, was er zu sein scheint. Man braucht viel Hingabe."

Hat er noch das Feuer?

"Ich habe ein großartiges Team, das den besten Fahrer verdient, der das mehr als alles andere will. Ich war dieser Typ und wenn ich weitermache, muss ich es auch bleiben. Es verlangt einem viel ab. Es geht nicht nur darum, zur Rennstrecke zu reisen, ein Auto zu fahren und dann nach Hause zu fahren. Man muss viel investieren und viel reisen. Ich mache das seit über 25 Jahren und ich vermisse die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden".

Truex Jr. ist sich nicht sicher, ob er die fehlende Zeit mit seinen Lieben noch einmal "für das Team opfern" möchte. Auch die gute Form in der entscheidenden Phase der regulären Saison ändert nichts an seinen Gedanken. "Natürlich wäre es toll, die Meisterschaft zu gewinnen und dann in den Sonnenuntergang zu gehen", sagt er. "Aber ich weiß es einfach nicht. Ich bin schlecht darin, große Entscheidungen zu treffen."

Ein Ende als Champion?

Sollte Truex Jr. am Ende der Saison 2023 den Titel holen, gilt sein Abschied als sehr wahrscheinlich. Die Karriere auf dem Höhepunkt zu beenden, ist für viele Fahrer eine realistische Option. Doch wenn es nach Teamchef Joe Gibbs geht, soll Truex Jr. noch ein Jahr dranhängen, denn der ehemalige Headcoach der Washington Redskins, mit denen Gibbs dreimal den Superbowl gewann, ist vom Veteran überzeugt.

"Er sagt mir jedes Jahr, dass er mittendrin ist, eine Entscheidung zu treffen", sagt der Teamchef. "Ich sage ihm: 'Wovon redest du? Du verdienst Geld, du hast Spaß, du fährst Rennautos, also komm schon'. Ich hoffe, dass wir eine positive Antwort bekommen." Gibbs möchte also, dass Truex Jr. noch mindestens ein Jahr dranhängt, denn nach dem Abgang von Kyle Busch zu Richard Childress ist er der einzige ehemalige Champion im Team - Ty Gibbs, Christopher Bell und Denny Hamlin haben den Titel noch nicht geholt.

