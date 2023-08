Supercars-Champion van Gisbergen setzt die Segel Richtung NASCAR

Mit seinem Sieg auf dem Stadtkurs von Chicago hat Shane van Gisbergen die NASCAR-Welt aufgeschreckt. Der dreifache Supercars-Champion sorgte beim Debüt der amerikanischen Stock-Car-Serie auf einem Straßenkurs für eine faustdicke Überraschung und will nun den entscheidenden Schritt in Richtung USA machen. Der Neuseeländer liebäugelt mit einem Wechsel in die Cup-Serie und wird deshalb im August gleich zwei NASCAR-Rennen bestreiten.

Rund- und Straßenkurse kennt van Gisbergen wie seine Westentasche, weshalb er auf diesen Strecken keine Probleme haben wird. Hinzu kommt, dass das neue Gen3-Auto der australischen Supercars und das Next-Gen-Auto der NASCAR eine ähnliche Philosophie haben. Dennoch steht der 34-Jährige vor einer großen Herausforderung, denn der Kiwi verfügt über keine relevante Oval-Erfahrung, die in der NASCAR von großer Bedeutung ist.

Zudem muss van Gisbergen, wie einst ein Juan-Pablo Montoya und Marcos Ambrose, die Oval-Lizenzen erwerben. Dafür muss das Supercars-Ass in den unteren NASCAR-Klassen Rennen auf verschiedenen Ovalstrecken bestreiten, von Short-Tracks bis hin zu Superspeedways wie in Daytona und Talladega. Van Gisbergen wird bereits am 11. August 2023 mit Niece in der Truck-Serie auf dem Short-Track von Indianapolis an den Start gehen.

Darum möchte van Gisbergen wechseln

Nur zwei Tage später wird der Neuseeländer seinen zweiten Cup-Start auf dem Rundkurs des Indianapolis Motor Speedways absolvieren. Er wird erneut für Trackhouse im Project91 fahren und im Chevrolet Camaro um den Sieg kämpfen. All das sind wichtige Schritte auf seinem Weg von den Supercars in die NASCAR-Serie ab 2024. Doch warum will der 34-Jährige seinen Karriereweg so massiv ändern?

"Ich verlasse die Serie nicht wegen des Teams, denn ich liebe es", sagt van Gisbergen über das Triple Eight in Down-Under. Eigentlich steht der Kiwi auch für die Supercars-Saison 2024 unter Vertrag, doch der Rennstall hat ihm die Freigabe erteilt. Seit der Einführung der Gen3-Autos hat der 34-Jährige zudem das Gen3-Auto immer wieder kritisiert. "Ich werde auch dafür sorgen, dass jemand da ist, der einen guten Job im Auto machen kann, wenn ich ersetzt werde."

NASCAR war schon immer ein Traum von van Gisbergen, den er sich mit dieser Chance erfüllen möchte. Allerdings haben seine Vorgänger bereits gezeigt, dass der Schritt in die Cup-Serie nicht einfach ist. "Ich habe mir angeschaut, wie es bei Ambrose war. Er hat drei Saisons gebraucht, um in die Cup-Serie zu kommen. Bei Montoya war es vorher eine ganze Saison [in den unteren Klassen]. Niemand hat direkt den Schritt in den Cup gemacht."

Ovale werden der Knackpunkt

Van Gisbergen weiß auch schon, was sein Kryptonit sein wird: die Ovale! "Ich mache mir keine Illusionen, die Ovale werden schwierig", sagt er.

"Ich werde viel Zeit brauchen, um sie zu lernen. Ich habe noch keinen Plan, aber wir werden ihn ausarbeiten, wenn ich dort bin." Der Truck-Start mit Niece soll der erste Schritt sein, um sich an die Ovale zu gewöhnen. Der Indianapolis Raceway Park ist ein typischer Short-Track mit einer Länge von 1,1 Kilometern (0,7 Meilen) und einem Banking von bis zu zwölf Grad.

Shane van Gisbergen setzt die Segel in Richtung NASCAR Foto: Motorsport Images

"Das wird eine große Herausforderung", sagt van Gisbergen über sein Oval-Debüt in der dritten NASCAR-Liga. "Ich habe die Trucks im Fernsehen gesehen und weiß, wie eng es dort zugeht. Ich muss auf dem Short Track noch viel lernen."

Für wen wird van Gisbergen starten?

Während der Kiwi 2023 für Niece und Trackhouse an den Start gehen wird, steht noch nicht fest, für welches Team er in der Saison 2024 in der NASCAR an den Start gehen wird. Wahrscheinlich wird er bei einem Chevrolet-Team anheuern, da er auch in Australien eng mit dem GM-Konzern verbunden ist und für Triple Eight einen Camaro fährt

Das Chevrolet-Team Kaulig bestätigte kürzlich überraschend den Abgang von Justin Haley, der zu Rick Ware wechselt und dort einen Ford fahren wird. Damit wäre der Camaro mit der Startnummer 31 - inklusive Chartervertrag - derzeit frei. Wichtig: Kaulig hat auch ein Programm in der Xfinity-Serie, wo van Gisbergen wichtige Erfahrungen sammeln könnte.

Eine Verbindung zwischen Kaulig und dem Neuseeländer ist allerdings noch nicht bestätigt und daher reine Spekulation. Trackhouse-Chef Justin Marks wird sicherlich seine Fühler nach dem Kiwi ausstrecken.

