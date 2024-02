Tränen, Jubel und Millionen Dollar: Byron beendet Hendricks Durststrecke

Die NASCAR hat für das Daytona 500 im Jahr 2024 ein Preisgeld von rund 28 Millionen US-Dollar (rund 25,9 Millionen Euro) ausgeschüttet. Noch nie war der Preisgeldtopf beim "Great American Race" auf dem Daytona International Speedway so groß. Zwar ist nicht bekannt, wie viel Geld der Sieger erhält, aber Schätzungen gehen von rund 1,5 bis zwei Millionen Dollar für den ersten Platz aus - 2015 waren es rund 1,5 Millionen Dollar für Joey Logano. Dieser Scheck geht 2024 an William Byron, der die zehnjährige Durststrecke von Hendrick Motorsports beendete.

2014 gewann Dale Earnhardt Jr. letztmals das Daytona 500 für das Team von Rick Hendrick. Seitdem hat der Rennstall zahlreiche Runden auf dem Superspeedway in Florida angeführt, acht Mal stand ein Fahrer des Teams in den vergangenen zehn Jahren auf der Poleposition. Nun hat der 26-Jährige aus North Carolina den Fluch gebrochen und Hendrick den neunten Daytona-500-Sieg beschert. Damit zog das Team in der ewigen Bestenliste mit Spitzenreiter Petty Enterprises gleich.

Für Hendrick war es sogar ein Doppelsieg, da Alex Bowman das Rennen als Zweiter beendete. Für kurze Zeit war nicht klar, welcher der beiden Fahrer das Daytona 500 gewonnen hatte, denn nach einem Unfall zwischen Trackhouse-Pilot Ross Chastain und Penske-Pilot Austin Cindric musste die gelbe Flagge geschwenkt werden, die auch das Rennen beendete. Zum Zeitpunkt der Caution lag Byron in Führung.

Byron wartete auf Bestätigung

"Niemand hat mir gesagt, dass ich gewonnen habe", sagt Byron. "Rudy [Fugle, Teamchef] weinte im Funk und ich hoffte einfach, dass er einen guten Grund hatte. Er war voller Emotionen und ich fragte mich, ob wir gewonnen hatten oder nicht." Erst nach einer halben Ewigkeit für Byron erhielt er über Funk die Nachricht, dass er das Daytona 500 gewonnen hatte.

"Ich habe es noch gar nicht realisiert", so Byron weiter. "Es ist immer noch surreal, weil so viel passieren muss, um dieses Rennen zu gewinnen." Mit seinen 26 Jahren gilt Byron als eines der großen Talente im NASCAR-Zirkus und mit seinem Simracing-Background hat der Rennfahrer aus Charlotte einen ganz besonderen Weg an die Spitze des Sports genommen.

"Es war immer einfach für mich, das Tempo zu finden", sagt er. "Die Rundenzeiten sind mir auf natürliche Weise gelungen, aber die anderen Autos um mich herum zu managen und gegen sie zu fahren, das war schwierig. Aber das habe ich mit der Zeit gelernt. Ich habe jetzt die Hälfte meiner Karriere in der Cup-Serie verbracht, was einfach verrückt ist."

Wurzeln im Simracing

Byron begann mit dem Rennsport in der Simulation iRacing und wechselte erst spät in die reale Welt des Motorsports. Sein erstes Rennen fuhr er erst mit 15 Jahren, doch dank seiner Simracing-Erfahrung konnte er schon bald zahlreiche Erfolge feiern. So stieg er schnell in der NASCAR-Karriereleiter auf. 2017 wurde er Xfinity-Champion, seit 2018 fährt er im Oberhaus der NASCAR. Das Daytona 500 war der elfte Cup-Sieg seiner Karriere.

Die Fahrer mit den meisten Siegen in der NASCAR Cup Series seit 1949: Foto: NASCAR Media 1. Richard Petty: 200 Siege Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Charlotte Fairgrounds 1960 - letzter Sieg: Daytona 1984 2. David Pearson: 105 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Charlotte 1961 - letzter Sieg: Darlington 1980 3. Jeff Gordon: 93 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Charlotte 1994 - letzter Sieg: Martinsville 2015 4. Bobby Allison: 84 Siege Foto: Alexander Trienitz erster Sieg: Oxford 1966 - letzter Sieg: Daytona 1988 5. Darrell Waltrip: 84 Siege Foto: Getty Images erster Sieg: Nashville 1975 - letzter Sieg: Darlington 1992 6. Cale Yarborough: 83 Siege Foto: Eric Gilbert erster Sieg: Valdosta 1965 - letzter Sieg: Charlotte 1985 7. Jimmie Johnson (aktiv): 83 Siege Foto: LAT Images erster Sieg: Fontana 2002 - letzter Sieg: Dover 2017 8. Dale Earnhardt: 76 Siege Foto: James Spires erster Sieg: Bristol 1979 - letzter Sieg: Talladega 2000 9. Kyle Busch (aktiv): 63 Siege Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Fontana 2005 - letzter Sieg: St. Louis 2023 10. Kevin Harvick: 60 Siege Foto: Jared C. Tilton/Getty Images erster Sieg: Atlanta 2001 - letzter Sieg: Richmond 2022 11. Rusty Wallace: 55 Siege Foto: Eric Gilbert erster Sieg: Bristol 1986 - letzter Sieg: Martinsville 2004 12. Lee Petty: 54 Siege Foto: RacingOne/Getty Images erster Sieg: Pittsburgh 1949 - letzter Sieg: Jacksonville 1961 13. Denny Hamlin (aktiv): 51 Siege Foto: LAT Images erster Sieg: Pocono 2006 - letzter Sieg: Bristol 2023 14. Junior Johnson: 50 Siege Foto: Eric Gilbert erster Sieg: Hickory 1955 - letzter Sieg: North Wilkesboro 1965 15. Ned Jarrett: 50 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Myrtle Beach 1959 - letzter Sieg: Moyock 1965 16. Tony Stewart: 49 Siege Foto: Getty Images erster Sieg: Richmond 1999 - letzter Sieg: Sonoma 2016 17. Herb Thomas: 48 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Martinsville 1950 - letzter Sieg: Merced 1956 18. Buck Baker: 46 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Cayce 1952 - letzter Sieg: Darlington 1964 19. Bill Elliott: 44 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Riverside 1983 - letzter Sieg: Rockingham 2003 20. Mark Martin: 40 Siege Foto: Action Sports Photography erster Sieg: Rockingham 1989 - letzter Sieg: Loudon 2009 21. Tim Flock: 39 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Charlotte 1950 - letzter Sieg: Elkhart Lake 1956 22. Matt Kenseth: 39 Siege Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images erster Sieg: Charlotte 2000 - letzter Sieg: Phoenix 2017 23. Bobby Isaac: 37 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Daytona 1964 - letzter Sieg: Rockingham 1972 24. Brad Keselowski (aktiv): 35 Siege Foto: Russell LaBounty / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Talladega 2009 - letzter Sieg: Talladega 2021 25. Kurt Busch: 34 Siege Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Bristol 2002 - letzter Sieg: Kansas City 2022 26. Martin Truex Jr. (aktiv): 34 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Dover 2007 - letzter Sieg: Loudon 2023 27. Fireball Roberts: 33 Siege Foto: NASCAR Media erster Sieg: Hillsborough 1950 - letzter Sieg: Augusta 1964 28. Dale Jarrett: 32 Siege Foto: Christopher Sink - Cakewalk Photo erster Sieg: Brooklyn 1991 - letzter Sieg: Talladega 2005 29. Joey Logano (aktiv): 32 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Loudon 2009 - letzter Sieg: Atlanta 2023 30. Rex White: 28 Siege Foto: GM Racing erster Sieg: Fayetteville 1958 - letzter Sieg: Atlanta 1962 Kyle Larson (aktiv): 23 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Brooklyn 2016 - letzter Sieg: Las Vegas 2023 Greg Biffle (aktiv): 19 Siege Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2003 - letzter Sieg: Brooklyn 2013 Ryan Newman (aktiv): 18 Siege Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Loudon 2002 - letzter Sieg: Phoenix 2017 Chase Elliott (aktiv): 18 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Watkins Glen 2018 - letzter Sieg: Talladega 2022 William Byron (aktiv): 11 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2020 - letzter Sieg: Daytona 2024 Ryan Blaney (aktiv): 10 Siege Foto: Gavin Baker / Motorsport Images erster Sieg: Pocono 2017 - letzter Sieg: Martinsville 2023 Alex Bowman (aktiv): 7 Siege Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Chicago 2019 - letzter Sieg: Las Vegas 2022 Christopher Bell (aktiv): 6 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Daytona (Rundkurs) 2021 - letzter Sieg: Homestead 2023 Chris Buescher (aktiv): 5 Siege Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images erster Sieg: Pocono 2016 - letzter Sieg: Daytona 2023 Tyler Reddick (aktiv): 5 Siege Foto: David Rosenblum / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Elkhart Lake 2022 - letzter Sieg: Kansas City 2023 Austin Dillon (aktiv): 4 Siege Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Charlotte 2017 - letzter Sieg: Daytona 2022 Ross Chastain (aktiv): 4 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Austin 2022 - letzter Sieg: Phoenix 2023 Aric Almirola (aktiv): 3 Siege Foto: Logan Whitton / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2014 - letzter Sieg: Loudon 2021 Erik Jones (aktiv): 3 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2018 - letzter Sieg: Darlington 2022 Ricky Stenhouse (aktiv): 3 Siege Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Talladega 2017 - letzter Sieg: Daytona 2023 A.J. Allmendinger (aktiv): 3 Siege Foto: Ben Earp / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Watkins Glen 2014 - letzter Sieg: Charlotte (Rundkurs) 2023 David Ragan (aktiv): 2 Siege Foto: Action Sports Photography erster Sieg: Daytona 2011 - letzter Sieg: Talladega 2013 Bubba Wallace (aktiv): 2 Siege Foto: Nigel Kinrade / Motorsport Images erster Sieg: Talladega 2021 - letzer Sieg: Kansas City 2022 Michael McDowell (aktiv): 2 Siege Foto: Lesley Ann Miller / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2021 - letzter Sieg: Indianapolis (Rundkurs) 2023 Justin Haley (aktiv): 1 Sieg Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Daytona 2019 Cole Custer (aktiv): 1 Sieg Foto: NASCAR Media erster Sieg: Sparta 2020 Austin Cindric (aktiv): 1 Sieg erster Sieg: Daytona 2022 Chase Briscoe (aktiv): 1 Sieg Foto: John Harrelson / Motorsport Images erster Sieg: Phoenix 2022 Daniel Suarez (aktiv): 1 Sieg Foto: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Sonoma 2022 Shane van Gisbergen (aktiv): 1 Sieg Foto: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images erster Sieg: Chicago 2023 56

Byron startet mit der legendären Startnummer 24, die Jeff Gordon in den 1990er-, 2000er- und 2010er-Jahren prägte. Der viermalige Cup-Champion ist als Vizepräsident bei Hendrick aktiv und hat das Daytona 500 selbst dreimal gewonnen. "Es ist ein Jahrzehnt her, dass Hendrick das Daytona 500 gewonnen hat, und wir haben über die Jahre gesehen, wie schwierig es ist, dieses Rennen zu gewinnen", sagt Gordon.

"Ich versuche, nicht parteiisch zu sein, aber William macht es mir schwer", sagt Gordon. "Es ist 2024 und die Startnummer 24 ist immer etwas Besonderes für mich. Mir gefällt, dass er sie zu seiner eigenen Startnummer gemacht hat. Die Fans der Nummer 24 gibt es schon lange, aber er hat sich eine ganz eigene Fangemeinde aufgebaut. Er war schon immer ein Superstar, aber jetzt hat er ein neues Level erreicht."

Jubiläum für Hendrick

Für Rick Hendrick wird die Saison 2024 die 40. Saison in der NASCAR sein. Geoff Bodine war 1984 der erste Fahrer, der das Daytona 500 für den Rennstall bestritt und damals Achter wurde. 14 Titel und 301 Rennsiege machen Hendrick zu einem der erfolgreichsten Teams der NASCAR-Geschichte. Rick Hendrick ist mittlerweile 74 Jahre alt, doch der Gründer war bei Byrons Sieg noch fit genug, um ihn ausgiebig zu feiern.

"William macht die Arbeit", sagt Hendrick. "Das ist alles, woran er denkt. Er sitzt im Simulator, er schaut sich die Videos an, er arbeitet sehr hart. Viele Leute verstehen nicht, wie viel Zeit er investiert. Dass er Rudy an seiner Seite hat, gibt ihm Selbstvertrauen, denn gemeinsam waren sie in der Truck-Serie sehr erfolgreich."

"Wir hatten eine Durststrecke", sagt Hendrick über die zehn Jahre ohne Sieg in Daytona. "Wir haben hier viele Runden geführt, deshalb waren wir auch in diesem Jahr nicht aufgeregt. Ich wusste nicht, ob er gewonnen hatte oder noch eine Runde zu fahren war. Als ich vor 40 Jahren hierher kam, hatte ich das Gefühl, dass dies nicht der richtige Ort für mich war, wenn ich Junior Johnson, die Pettys oder die Wood Brothers sah. Wir waren damals fünf Vollzeitarbeiter ohne Sponsor und haben es in die Top 10 geschafft."

Umstritten war der Sieg von Byron, weil Cindric und Chastain in der vorletzten Runde vor der Ziellinie abgeflogen waren. Hätte NASCAR sofort Gelb gezeigt, wäre das Rennen in die Verlängerung gegangen. Doch NASCAR hoffte, dass Cindric in die Wiese rutschen würde, sodass die letzte Runde unter Grün hätte gefahren werden können. Als die Startnummer 2 wieder auf die Strecke rutschte, war die Caution fällig und da die letzte Runde bereits begonnen hatte, musste die Gelbphase das Rennen laut Reglement beenden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.