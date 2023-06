Tragödie: Drei Tote im Familienkreis von NASCAR-Star Jimmie Johnson

Schock für Jimmie Johnson und seine Familie. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge hat sich am Montagabend eine Familientragödie ereignet, bei der Johnsons Schwiegereltern und deren elfjähriger Enkel ums Leben gekommen sind. Ereignet hat sich die Tragödie am Montagabend in Muskogee im US-Bundesstaat Oklahoma. Die Polizei geht von einem Selbstmordverbrechen aus.

Demnach wird Terry Janway - die Mutter von Jimmie Johnsons Ehefrau Chandra Janway und eines der drei Todesopfer - verdächtigt, ihren Ehemann Jack Janway und den gemeinsamen Enkel Dalton Janway erschossen zu haben, bevor sie sich selber erschossen hat.

Wie die lokale Tageszeitung 'Muskogee Phoenix' in ihrer Online-Ausgabe mit Verweis auf eine Mitteilung der Polizeidienststelle berichtet, ging bei der Polizei am Montagabend um 21:05 Uhr ein Notruf ein. Eine Anwohnerin sprach am Telefon von "einer Unruhe und jemandem mit einer Schusswaffe", bevor sie auflegte.

Des weiteren heißt es mit Verweis auf das Polizei-Statement, dass man beim Eintreffen vor Ort zunächst Jack Janway, den 69-jährigen Schwiegervater von Jimmie Johnson, tot im Haus aufgefunden hat.

Kurze Zeit später fiel demnach innerhalb des Hauses ein Schuss, woraufhin man auch die 68-jährige Terry Janway und den elfjährigen Dalton Janway tot auffand. Die örtliche Polizeibeamte Lynn Hamlin teilt gegenüber 'Muskogee Phoenix' mit, dass "ein Selbstmordverbrechen sehr wahrscheinlich" sei.

Seitens NASCAR wird die Tragödie am Dienstag bestätigt. In einem Statement der Rennserie heißt es: "Wir sind traurig über den tragischen Tod der Mitglieder von Chandra Johnsons Familie. Die gesamte NASCAR-Familie spricht Chandra, Jimmie und den gesamten Familien Johnson und Janway in dieser schweren Zeit ihre tiefste Unterstützung und ihr Beileid aus."

Angesichts der Tragödie hat Jimmie Johnson seine für kommendes Wochenende geplante Rennteilnahme auf dem erstmals zu befahrenden Stadtkurs in Chicago abgesagt. Das Rennen sollte in Johnsons Teilzeitsaison 2023 sein viertes NASCAR-Rennen nach dem Daytona 500, dem Rundkurs-Rennen auf dem Circuit of The Americas in Austin und dem Coca-Cola 600 in Charlotte werden, und sein insgesamt fünftes Rennen des Jahres nach den 24 Stunden von Le Mans.

In einer Mitteilung des im Mitbesitz von Johnson befindlichen NASCAR-Teams Legacy Motor Club, für das der siebenmalige NASCAR-Champion selber auf Teilzeitbasis fährt, heißt es: "Legacy Motor Club hat sich entschieden, den von Carvana gesponserten Chevrolet mit der Startnummer 84 vom bevorstehenden Chicago-Wochenende der NASCAR Cup Series zurückzuziehen. Die Familie Johnson bitte um Privatsphäre. Es werden keine weiteren Erklärungen abgegeben."

Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie Depressionen oder suizidale Gedanken haben! Zum Beispiel, ganz unkompliziert, bei der Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 – oder bei anderen Beratungsstellen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.