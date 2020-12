Update NASCAR-Kalender 2021: Fontana raus - Daytona-Rundkurs rein

Ende September wurde der Rennkalender für die Saison 2021 der NASCAR Cup Series mit 36 Rennen präsentiert, wobei fünf neue Strecken enthalten sind. Nun gibt es noch vor dem Jahreswechsel das erste Update das Kalenders.

Das für den 28. Februar auf dem Auto Club Speedway in Fontana (Kalifornien) als drittes Saisonrennen angesetzte Auto Club 400 wird gestrichen. Grund ist die Coronavirus-Situation im Bundesstaat Kalifornien und insbesondere der Region Los Angeles. Der Auto Club Speedway liegt knapp 80 Kilometer östlich des Zentrums der Millionenmetropole.

Als Ersatz für Fontana rückt laut Informationen, die 'Motorsport.com' vorliegen, ein Rundkursrennen auf dem Daytona International Speedway in Daytona (Florida) in den Kalender - allerdings eine Woche früher. Die NASCAR Cup-Saison 2021 wird somit gleich mit drei Rennen in Florida beginnen.

Denn für den 14. Februar ist als Saisonauftakt traditionell das Daytona 500 auf dem Daytona-Oval angesetzt. Der Daytona-Rundkurs, der zuvor bereits am 9. Februar für das nicht zur Meisterschaft zählende Busch Clash befahren wird, wird am 21. Februar die Station des zweiten Saisonrennens sein. Von dort geht es auf den Homestead-Miami Speedway, um das Florida-Triple komplett zu machen. Ursprünglich war Homestead für den 21. Februar vorgesehen, rückt nun aber auf den 28. Februar.

16. August 2020: Chase Elliott (in Führung) gewinnt die Rundkurs-Premerie in Daytona Foto: Motorsport Images

2020 tauchte der Daytona-Rundkurs - de facto eine Kombination aus Oval und Infield - erstmals im NASCAR-Kalender auf. Das Premierenrennen fand im August kurzfristig als Ersatz für Watkins Glen statt und wurde von Rundkursspezialist Chase Elliott gewonnen. Nun kommt es dort im kommenden Jahr entgegen der ursprünglichen Planung doch noch zu einer Neuauflage eines Meisterschaftsrennens.

Der NASCAR Cup-Kalender 2021:

Datum Rennen Strecke 09.02. * Busch Clash in Daytona (Rundkurs) Daytona Int'l. Speedway Road Course 14.02. Daytona 500 Daytona International Speedway 21.02. Daytona (Rundkurs) Daytona Int'l. Speedway Road Course 28.02. Homestead Homestead-Miami Speedway 07.03. Las Vegas Las Vegas Motor Speedway 14.03. Phoenix Phoenix Raceway 21.03. Atlanta Atlanta Motor Speedway 28.03. Bristol (als Dirt-Track) Bristol Motor Speedway 10.04. Martinsville Martinsville Speedway 18.04. Richmond Richmond Raceway 25.04. Talladega Talladega Superspeedway 02.05. Kansas City Kansas Speedway 09.05. Darlington Darlington Raceway 16.05. Dover Dover International Speedway 23.05. Austin Circuit of The Americas 30.05. Charlotte Charlotte Motor Speedway 06.06. Sonoma Sonoma Raceway 13.06. * All-Star-Race in Fort Worth Texas Motor Speedway 20.06. Nashville Nashville Superspeedway 26.06. Pocono 1 Pocono Raceway 27.06. Pocono 2 Pocono Raceway 04.07. Elkhart Lake Road America 11.07. Atlanta Atlanta Motor Speedway 18.07. Loudon New Hampshire Motor Speedway 08.08. Watkins Glen Watkins Glen International 15.08. Indianapolis (Rundkurs) Indianapolis Motor Speedway Road Course 22.08. Brooklyn Michigan International Speedway 28.08. Daytona Daytona International Speedway Playoffs 05.09. Darlington Darlington Raceway 11.09. Richmond Richmond Raceway 18.09. Bristol Bristol Motor Speedway 26.09. Las Vegas Las Vegas Motor Speedway 03.10. Talladega Talladega Superspeedway 10.10. Charlotte (Roval) Charlotte Motor Speedway Road Course 17.10. Fort Worth Texas Motor Speedway 24.10. Kansas City Kansas Speedway 31.10. Martinsville Martinsville Speedway 07.11. Phoenix Phoenix Raceway

* Einladungsrennen ohne Punkte für die Meisterschaft

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.