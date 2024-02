Vertagung offiziell: Daytona 500 der NASCAR-Saison 2024 erst am Montag!

Der offizielle Saisonauftakt der NASCAR Cup Series 2024, die 66. Auflage des Daytona 500, findet nicht am Sonntag, sondern erst am Montag (19. Februar) statt. Die Vertagung wurde seitens NASCAR am Sonntag frühzeitig verkündet. Grund für die Vertagung ist mal wieder das Wetter.

Die Vorhersage lässt am Daytona International Speedway im US-Bundesstaat Florida für den Rest des Sonntags ein durchgehend hohes Regenrisiko erwarten. Deshalb hat man das Daytona 500 nun ebenso auf Montag vertagt wie es bereits tags zuvor für das Daytona-Rennen der zweiten NASCAR-Liga (Xfinity-Serie) passiert ist.

Die neue Startzeit für das Daytona 500 der NASCAR Cup Series ist in mitteleuropäische Zeit umgerechnet Montag, 22:00 Uhr MEZ (16:00 Uhr Ortszeit).

Die Startaufstellung zum 66. Daytona 500 sieht Joey Logano (Penske-Ford) als Polesetter und Michael McDowell (Front-Row-Ford) neben ihm in der ersten Startreihe. Diese beiden Startplätze wurden herausgefahren im Pole-Qualifying, dem Einzelzeitfahren am Mittwochabend. Die weiteren 38 der insgesamt 40 Startplätze wurden herausgefahren in den zwei Duels, den beiden Qualifikationsrennen am Donnerstagabend.

Mit der offiziell bestätigten Vertagung des Daytona 500 auf Montag ist nun das eingetreten, was aufgrund der Wettervorhersage schon im Laufe der Woche im Raum gestanden hatte. Weil der Montag in den USA ein Feiertag ist (Presidents' Day), ist trotz Vertagung mit deutlich mehr Vor-Ort-Zuschauern zu rechnen als es an anderen Montagen im Jahr der Fall wäre.

Das diesjährige Daytona 500 ist seit Wochen offiziell ausverkauft. Seit einem Umbau der Tribünen, der 2016 abgeschlossen wurde, gibt es am berühmten 2,5-Meilen-Oval nun 101.000 Sitzplätze. Im Infield der Strecke finden noch weitere tausende Zuschauer Platz, aber ohne feste Tribünen. Zu goldenen NASCAR-Zeiten, also vor dem Umbau, gab es am Daytona International Speedway sogar bis zu 168.000 feste Sitzplätze.

Fotostrecke: Das Starterfeld der NASCAR-Saison 2024: 1 - 43 Foto: NASCAR Media #1: Ross Chastain (Trackhouse-Chevrolet) 2 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #2: Austin Cindric (Penske-Ford) 3 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Daytona-500-Sieger 2022 #3: Austin Dillon (Childress-Chevrolet) 4 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Daytona-500-Sieger 2018 #4: Josh Berry (Stewart/Haas-Ford) 5 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Rookie 2024 #5: Kyle Larson (Hendrick-Chevrolet) 6 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images NASCAR-Champion 2021 #6: Brad Keselowski (RFK-Ford) 7 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images NASCAR-Champion 2012 #7: Corey LaJoie (Spire-Chevrolet) 8 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #8: Kyle Busch (Childress-Chevrolet) 9 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images NASCAR-Champion 2015, 2019 #9: Chase Elliott (Hendrick-Chevrolet) 10 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images NASCAR-Champion 2020 #10: Noah Gragson (Stewart/Haas-Ford) 11 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #11: Denny Hamlin (Gibbs-Toyota) 12 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Daytona-500-Sieger 2016, 2019, 2020 #12: Ryan Blaney (Penske-Ford) 13 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images NASCAR-Champion 2023 #14: Chase Briscoe (Stewart/Haas-Ford) 14 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #15: Riley Herbst (Ware-Ford) * 15 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images * Herbst teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Kaz Grala (Rookie 2024) #16: A.J. Allmendinger (Kaulig-Chevrolet) * 16 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images * Allmendinger teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Josh Williams und Shane van Gisbergen #17: Chris Buescher (RFK-Ford) 17 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #19: Martin Truex Jr. (Gibbs-Toyota) 18 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images NASCAR-Champion 2017 #20: Christopher Bell (Gibbs-Toyota) 19 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #21: Harrison Burton (Wood-Ford) 20 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #22: Joey Logano (Penske-Ford) 21 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images NASCAR-Champion 2018, 2022 und Daytona-500-Sieger 2015 #23: Bubba Wallace (23XI-Toyota) 22 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #24: William Byron (Hendrick-Chevrolet) 23 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #31: Daniel Hemric (Kaulig-Chevrolet) 24 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #34: Michael McDowell (Front-Row-Ford) 25 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Daytona-500-Sieger 2021 #36: Kaz Grala (Front-Row-Ford) * 26 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Rookie 2024 * keine volle Saison #38: Todd Gilliland (Front-Row-Ford) 27 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #41: Ryan Preece (Stewart/Haas-Ford) 28 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #42: John Hunter Nemechek (Legacy-Toyota) 29 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #43: Erik Jones (Legacy-Toyota) 30 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #44: J.J. Yeley (NY-Chevrolet) * 31 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images * keine volle Saison #45: Tyler Reddick (23XI-Toyota) 32 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #47: Ricky Stenhouse (JTG-Chevrolet) 33 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Daytona-500-Sieger 2023 #48: Alex Bowman (Hendrick-Chevrolet) 34 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #51: Justin Haley (Ware-Ford) 35 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #54: Ty Gibbs (Gibbs-Toyota) 36 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #60: David Ragan (RFK-Ford) * 37 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images * keine volle Saison #62: Anthony Alfredo (Beard-Chevrolet) * 38 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images * keine volle Saison #71: Zane Smith (Spire-Chevrolet) 39 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Rookie 2024 #77: Carson Hocevar (Spire-Chevrolet) 40 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Rookie 2024 #78: B.J. McLeod (Live-Fast-Chevrolet) * 41 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images * keine volle Saison #84: Jimmie Johnson (Legacy-Toyota) * 42 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images NASCAR-Champion 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 und Daytona-500-Sieger 2006, 2013 * keine volle Saison #99: Daniel Suarez (Trackhouse-Chevrolet) 43 - 43 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images

Das Daytona 500 ist nur eines der Rennen, die an diesem Wochenende wetterbedingt vertagt wurden. Das Xfinity-Rennen in Daytona (ursprünglich für Samstag geplant gewesen) wurde verlegt auf Montag, 17:00 Uhr MEZ (11:00 Uhr Ortszeit).

Somit findet der Saisonauftakt der zweiten NASCAR-Liga in diesem Jahr nur wenige Stunden vor dem Saisonauftakt der NASCAR-Topliga statt.

Nicht betroffen von den Veränderungen im Zeitplan war der Saisonauftakt der dritten NASCAR-Liga (Truck-Serie). Dieses Rennen ging am Freitagabend in Daytona planmäßig über die Bühne.

