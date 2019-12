Jacques Villeneuve bringt 2020 eigenes Euro-NASCAR-Team an den Start

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve hat im Jahr 2019 Blut geleckt und die europäische NASCAR-Serie für sich entdeckt. Nach einem Lehrjahr in der Serie wird sich der Kanadier zusammen mit Patrick Lemarie in der Saison 2020 als Teamchef probieren. Villeneuve wird mit Feed Racing sein eigenes Team an den Start bringen und selbst im Oberhaus der NASCAR-Euroserie starten.

Zwei Fahrzeuge wird das Team sicher an den Start bringen, jedoch gibt es sogar Pläne den Fuhrpark auf bis zu vier Autos aufzustocken, wenn es genügend interessierte Fahrer gibt. Daran sollte es bei Villeneuve aber nicht scheitern, denn er hat mit Lemarie eine eigene Nachwuchsakademie gegründet, die in Magny Cours zuhause ist. Lemarie wird ebenfalls in der Euro-NASCAR starten und seine 15-jährige Pause als aktiver Rennfahrer beenden.

Ein Talent hat Feed Racing bereits bestätigt: Simon Pilate aus Belgien. Der 17-Jährige war Halbfinalist im Programm der Feed-Akademie und soll im Jahr 2020 in der zweiten Euro-NASCAR-Liga im Rennsport durchstarten. Er wird sich das Auto mit Lemarie teilen.

"Das Projekt hat zum Ziel, junge Talente auszubilden, damit sie Profi-Rennfahrer werden können", so Villeneuve, der in der Saison 2019 dreimal auf das Podium gefahren ist. "Ich habe diese Autos und Rennen schon immer geliebt und da wir in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen in der NASCAR-Euroserie gesammelt haben, ist es jetzt Zeit für den nächsten Schritt."

Villeneuve selbst hat hohe persönliche Ziele in der Saison 2020. "Sich zu verbessern, ist der Schlüsselfaktor", sagt der Kanadier. "Ich will besser sein als im vergangenen Jahr und dazu gehört auch, um den Titel zu kämpfen und einige Siege einzufahren. Das gilt aber für all unsere Fahrer, denn wir wollen, dass die EuroNASCAR-PRO-Fahrer (die erste Euro-NASCAR-Liga; Anm. d. Red.) an der Spitze mithalten können."

In der Euro-NASCAR-Saison 2020 werden insgesamt sieben Strecken besucht. Der Circuit Ricardo Tormo im spanischen Valencia macht am 25. bis 26. April den Anfang. Es folgen Rennen in Brands Hatch, Most, Venray, Vallelunga, Zolder und Hockenheim, wo erstmals das Euro-NASCAR-Finale stattfinden wird.

Mit Bildmaterial von NWES / Stephane Azemard.