Nach vier Jahren: EuroNASCAR kehrt 2023 nach Deutschland zurück!

Audio-Player laden

Gute Nachrichten für alle deutschen NASCAR-Fans: Nach vier Jahren kehrt EuroNASCAR wieder nach Deutschland zurück und somit gibt es die Stock-Cars nach US-amerikanischen Vorbild wieder hautnah zu erleben. Nach drei Events zwischen 2017 und 2019 auf dem Hockenheimring und einem Gastspiel im Jahr 2014 auf dem Nürburgring ist nun die Motorsport Arena Oschersleben die neue deutsche Heimat der offiziellen europäischen NASCAR-Meisterschaft. Außerdem wird es ein Einladungsrennen auf einer Eisstrecke im finnischen Rovaniemi geben.

Der Reihe nach: Ehe die Saison startet geht es in den hohen Norden: Nach einem erfolgreichen Test von EuroNASCAR-Präsident Jerome Galpin auf einer Eisstrecke in Frankreich wird die Serie ein Einladungsrennen auf Schnee und Eis veranstalten. Der Lauf, der nicht zur Meisterschaft gehört, findet am 4. und 5. März im finnischen Rovaniemi statt, wo es auch die Arctic-Rallye gibt. Am 6. und 7. Mai steigt dann der Saisonauftakt, der traditionell auf dem MotoGP-Kurs im spanischen Valencia ausgetragen wird.

Im Juni wird NASCAR in Europa besonders präsent sein: Erst wird ein US-amerikanisches Next-Gen-Auto bei den 24h von Le Mans eingesetzt, eine Woche später startet EuroNASCAR in Brands Hatch (17. und 18. Juni) und dann geht es für den gesamten Tross zum Goodwood Festival of Speed. Das letzte Rennen vor der Sommerpause findet am 8. und 9. Juli im italienischen Vallelunga in der Nähe von Rom statt.

Foto: NASCAR Whelen Euro Series

Das große Finale der Saison 2023 findet anschließend auf dem Circuit Zolder in Belgien statt, der ebenfalls dicht an der deutschen Grenze liegt. In diesem Lauf werden dann doppelte Punkte vergeben. Nach der Saison soll es noch ein weiteres Einladungsrennen auf dem kroatischen Automotodrom Grobnik geben, der Termin steht jedoch noch nicht fest.

Mit Bildmaterial von NASCAR Whelen Euro Series / Klemen Sofric.