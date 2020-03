NASCAR-Woche: Moffitt mit Beinbruch, F1-Veteranen in der Euro-NASCAR

NASCAR ruht aufgrund der Corona-Krise bis mindestens Anfang Mai. Da die V8-Motoren erst einmal verstummt sind, ist es auch im Kreise der Teams und der Serie ruhig geworden. Jedoch gibt es Neuigkeiten rund um NASCAR-Truck-Pilot Brett Moffitt, der sich bei einem Motorradunfall beide Beine gebrochen hat.

Der ehemalige Truck-Champion erlitt am vergangenen Samstag bei einem Motorcross-Unfall die Verletzungen an den Beinen. Der Rennfahrer wurde bereits operiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Laut den Ärzten wird Moffitt wieder komplett auf die Beine kommen. Auch der Fahrer selbst soll schon wieder in guter Stimmung sein.

Die NASCAR-Euroserie hat seinen Saisonauftakt im April am Circuit Ricardo Tormo im spanischen Valencia aufgrund der Corona-Krise verschoben. Das Rennen in Spanien soll am 31. Oktober und 1. November nachgeholt werden und als Saisonfinale 2020 dienen - eigentlich sollte das entscheidende Rennen in Hockenheim über die Bühne gehen. Deutschland wird damit zum dritten Mal in Folge als Heimat des Halbfinales fungieren.

Jacques Villeneuve hat bereits angekündigt, auch in der Euro-NASCAR-Saison 2020 in der Serie an den Start zu gehen. Der Kanadier hat sogar ein eigenes Team aufgebaut, dass bis zu vier Autos an den Start bringen soll - in einem wird Villeneuve selbst in der EuroNASCAR-PRO-Meisterschaft starten. Jetzt hat Villeneuve prominente Konkurrenz aus dem Formel-1-Zirkus bekommen.

Gianni Morbidelli ist beim ehemaligen Meisterteam CAAL Racing angeheuert. Der Italiener, der in den 1990er-Jahren für Minardi, Arrows und Sauber in der Formel 1 gestartet ist, wird ebenfalls in der ersten Euro-NASCAR-Liga starten und sich direkt mit Villeneuve messen. Im Jahr 1991 hat der Italiener sogar ein Rennen für Ferrari bestritten. Zuletzt war Morbidelli im Tourenwagensport aktiv.

Mit Bildmaterial von Francesco Ippolito.