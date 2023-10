Prügelei nach NASCAR-Truck-Rennen in Talladega: Fahrer blutig geschlagen!

Eine Auseinandersetzung zwischen Matt Crafton und Nick Sanchez beim Rennen der NASCAR-Truck-Serie auf dem Superspeedway in Talladega eskalierte am Samstag auf spektakuläre Weise und gipfelte in einer Schlägerei im Fahrerlager, bei der Sanchez eine blutige Gesichtsverletzung erlitt.

Ein auf der Plattform X (früher Twitter) veröffentlichtes Video zeigt das Ende der Auseinandersetzung. Sanchez wird mit blutüberströmtem Gesicht von einer Person aus einer Menschengruppe gezogen und ruft offensichtlich sehr wütend in Richtung Crafton: "Ich bring dich in Homestead um. Du hast dich mit dem Falschen angelegt", gefolgt von einer wüsten Beschimpfung.

Vorausgegangen war ein Zwischenfall auf der Strecke. Nach einer Strafe versuchte sich Sanchez in der Schlussphase des Rennens wieder nach vorne zu kämpfen und stieß dabei in eine Lücke zwischen zwei Autos. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem Truck von Crafton, die einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen auslöste.

Während Sanchez das Rennen fortsetzen konnte und als Siebter ins Ziel kam, schied Crafton aus - und hatte in Sanchez offenbar schnell den Schuldigen gefunden. Demonstrativ parkte der dreimalige Champion der NASCAR-Truck-Serie sein beschädigtes Auto in der Box von Sanchez, stieg aus und ging davon.

Doch damit nicht genug. Nach dem Rennen lauerte der 47-Jährige seinem 22-jährigen Rivalen auf. Nach Augenzeugenberichten klopfte Crafton Sanchez im Fahrerlager von hinten auf die Schulter. Als dieser sich umdrehte, schlug Crafton ihm ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht, wobei Sanchez eine Platzwunde an der linken Augenbraue erlitt, die im Medical Center der Rennstrecke behandelt wurde.

Anschließend schilderte Sanchez seine Sicht des Vorfalls. "Ich war auf dem Weg zurück zu meinem Auflieger, als ich an der Schulter angetippt und dann ins Gesicht geschlagen wurde. Das war ein übler Trick, das muss man sagen. Ich habe nichts gegen einen Kampf, aber nicht mit fiesen Tricks. Ich hatte nicht einmal die Chance, mich zu revanchieren." NASCAR-Offizielle kündigten eine Untersuchung des Vorfalls an.

Auf die Frage, ob er wusste, dass Crafton nach dem Unfall wütend war, seinen Truck in Sanchez' Box parkte und wegging, antwortet Sanchez: "Ich habe ein bisschen davon gehört, aber nicht viel, oder? Es ist Talladega. Es ist ein [Restrictor]-Plate-Rennen. Ich meine, ja, es war ein aggressives Manöver, das ich gemacht habe, aber ich habe meine Linie gehalten. Es ist, wie es ist und es passiert jedes Jahr."

Neben der Verletzung an der Augenbraue erlitt Sanchez nach eigenen Angaben möglicherweise auch einen leichten Nasenbeinbruch. Auf die Frage nach seinen Plänen für das nächste Rennen in Homestead antwortet Sanchez: "Ich werde versuchen, das Rennen zu gewinnen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.