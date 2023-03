NASCAR-Fahrer nach "Park-Protest" für ein Rennen gesperrt

Audio-Player laden

Josh Williams ist von der NASCAR für seinen "Park-Protest" während des Xfinity-Rennens am vergangenen Samstag auf dem Atlanta Motor Speedway bestraft worden. Wegen Verstoßes gegen die Artikel 4.3.A; 4.4.B und D; 8.7.6 des NASCAR Member Code of Conduct und Missachtung einer Anweisung wurde Williams für ein Rennen gesperrt.

Damit wird der 29-Jährige das Rennen auf dem Circuit of the Americas in Austin an diesem Wochenende verpassen.

Williams hatte am Samstag aus Frust über eine Entscheidung der Rennleitung während des laufenden Rennens sein Auto auf der Start-Ziel-Linie abgestellt, war ausgestiegen und ins Fahrerlager gegangen.

Zuvor war Williams in einen Unfall verwickelt. Nach der notdürftigen Reparatur seines Chevrolet mit der Startnummer 92 löste sich ein Klevon seinem Fahrzeug und löste eine weitere Gelbphase aus. Als Verursacher der Rennunterbrechung wurde Williams von der Rennleitung aufgefordert, hinter der Boxenmauer in die Garage zu fahren.

Der 29-Jährige hatte diese Entscheidung zunächst am Boxenfunk diskutiert und seinem Ärger schließlich mit der Park-Aktion Luft gemacht. "Ich habe das nicht gemacht, um böse zu sein oder eine große Szene zu machen oder alle hier draußen zu verärgern, aber ich wollte einfach meine Meinung sagen", hatte Williams hinterher gesagt. "Ich hatte das Gefühl, dass es nicht richtig war, aber es steht im Regelbuch."

Nach der Rennsperre durch die NASCAR meldete sich Williams per Twitter zu Wort. Dort bedankte sich der Fahrer in einer Mitteilung bei seinen Sponsoren und Fans für die Unterstützung und stellte klar: "Ich stehe zu dem, was ich getan habe und bereue meine Entscheidung nicht."

Gleichzeitig erklärte Williams: "Ich stehe hinter der Entscheidung der NASCAR und werde sie weiterhin unterstützen. Ich werde so schnell nirgendwo hingehen und hoffe, dass die loyalen NASCAR-Fans weiterhin das Infield und die Tribünen füllen werden".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.