F1-Academy gibt Kalender 2023 und Rennformat bekannt

Die neue Frauen-Rennserie F1-Academy hat am Donnerstag den Rennkalender für ihre Premierensaison bekannt gegeben. Die Premiere der neuen Meisterschaft findet Ende April auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg statt.

Insgesamt umfasst der Rennkalender sieben Stationen. Mit Spielberg, Barcelona, Zandvoort, Monza und Austin sind fünf aktuelle Formel-1-Rennstrecken dabei. Allerdings wird die F1 Academy nur beim Saisonfinale im Oktober auf dem Circuit of the Americas im Rahmenprogramm der Formel 1 fahren.

Auch das Wochenendformat hat die F1-Academy bekannt gegeben. Pro Veranstaltung wird es zwei Freie Trainings von je 40 Minuten, zwei Qualifyings von je 15 Minuten und drei Rennen geben. Das Ergebnis des ersten Qualifyings ergibt die Startaufstellung für Rennen 1, das Ergebnis des zweiten Qualifyings die Startaufstellung für Rennen 3. Diese beiden Rennen gehen über eine Distanz von 30 Minuten, die Punkte werden für die Top 10 nach dem üblichen FIA-Schema 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 vergeben.

In der Startaufstellung für Rennen 2 wird die Reihenfolge der ersten Acht aus dem ersten Qualifying umgekehrt. Die Renndistanz beträgt hier 20 Minuten, die Punkte werden nach dem Schema 10-8-6-5-4-3-2-1 für die ersten Acht vergeben.

Jeweils zwei weitere Meisterschaftspunkte gibt es für die schnellste Fahrerin in den beiden Qualifyings, die schnellste Rennrunde in den drei Rennen wird mit einem Punkt belohnt, sofern die Fahrerin in den Top 10 ins Ziel kommt.

In der ersten Saison der F1 Academy sollen 15 Fahrerinnen für die fünf Teams ART, Campos, Carlin, MP Motorsport und Prema an den Start gehen. Als eine der ersten Fahrerinnen wurde in der vergangenen Woche die Deutsche Carrie Schreiner von ART bestätigt.

Rennkalender F1-Academy 2023

28.-29.04.2023: Spielberg (Österreich)

05.-07.05.2023: Valencia (Spanien)

19.-21.05.2023: Barcelona (Spanien)

23.-25.06.2023: Zandvoort (Niederlande)

07.-09.07.2023: Monza (Italien)

29.-30.07.2023: Le Castellet (Frankreich)

20.-22.10.2023: Austin (USA)

