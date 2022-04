Früherer F1-Teamchef Giancarlo Minardi neuer Formel-Chef der FIA

Audio-Player laden

Giancarlo Minardi ist neuer Vorsitzender der Formelsportkommission des Automobil-Weltverbands FIA. In einer Online-Abstimmung der Mitglieder des Motorsport-Weltrats wurde der 74-Jährige gewählt. Der frühere Formel-1-Teamchef tritt die Nachfolge von Robert Fernley an. Der ehemalige stellvertretende Teamchefs des Force-India-Formel-1-Teams hatte den Posten im Dezember 2020 vom heutigen Formel-1-Boss Stefano Domenicali übernommen.

"Ich begrüße die Wahl von Giancarlo Minardi zum Präsidenten der FIA-Formelkommission sehr", wird FIA-Präsident Mohamed bin Sulayem in einer Mitteilung zitiert. "Er ist eine bedeutende Persönlichkeit des Motorsports. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, um die Einsitzer-Pyramide weltweit weiterzuentwickeln."

In der offiziellen Mitteilung der FIA heißt es weiter: "Herr Minardi wird die Formelkommission leiten, die in den letzten Jahren maßgeblich an der Neugestaltung des FIA-Juniorenrennportfolios beteiligt war und gleichzeitig innovative Technologien und verbesserte Sicherheitsmaßnahmen eingeführt hat."

Minardi war in den späten 1960er-Jahren als Fahrer im Bergrenn- und Rallyesport aktiv. 1979 gründete er den nach ihm benannten Rennstall, mit dem er 1985 in die Formel 1 einstieg. Dort fuhr das Team 21 Saison lang, allerdings hatte Minardi den Rennstall im Jahr 2001 an den Australier Paul Stoddart verkauft.

Auch wenn die sportlichen Erfolge von Minardi in der Formel 1 überschaubar waren, so machten doch viele spätere Grand-Prix-Sieger wie Fernando Alonso, Mark Webber oder Giancarlo Fisichella ihre ersten Schritte in der Formel 1 beim Team aus Faenza.

Nach der Saison 2005 kaufte Red Bull den Rennstall und benannte ihn in Toro Rosso um. Seit 2020 firmiert das ehemalige Minardi Team unter dem Namen AlphaTauri, einer Modemarke aus dem Red-Bull-Konzern.

