Nachwuchsfahrer nach Unfall bei Formelrennen in Spa verstorben

Der 18-jährige Niederländer Dilano van't Hoff ist am Samstag nach einem schweren Unfall beim Rennen der Formel-Regional-Europameisterschaft (FRECA) im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens von Spa-Francorchamps verstorben.

Das bestätigten die Organisatoren der Serie am Mittag in einer offiziellen Mitteilung. Darin heißt es wörtlich: "Die Forumla Regional-Europameisterschaft by Alpine gibt mit Trauer den Tod des MP-Motorsport-Piloten Dilano van 't Hoff bekannt. Der Unfall ereignete sich während des zweiten Rennens in Spa-Francorchamps."

"Wir möchten der Familie, dem Team und seinen Freunden unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Auch der Königliche Automobilclub von Belgien, die Rennstrecke von Spa-Francorchamps, die SRO Motorsports Group, Alpine und der ACI möchten der Familie, dem Team und den Freunden ihr aufrichtiges Beileid aussprechen."

T-Bone-Crash auf der Kemmel-Geraden

Amateuraufnahmen auf YouTube zeigen, dass sich der Unfall auf regennasser Fahrbahn auf der Kemmel-Geraden ereignete. Zunächst ist zu sehen, wie der Deutsche Tim Tramnitz verunglückt und in die Leitplanke prallt. Kurz darauf ist zu sehen, wie das Auto von van't Hoff offenbar nach einem Dreher quer zur Fahrtrichtung mitten auf der Strecke zum Stehen kommt.

Anschließend kann ein anderer Fahrer dem Wrack nicht mehr ausweichen und prallt mit hoher Geschwindigkeit frontal in Höhe des Cockpits in den Wagen von van 't Hoff. Rettungskräfte waren sofort zur Stelle, konnten dem 18-Jährigen aber nicht mehr helfen.

Erinnerungen an den Unfall von Anthoine Hubert

Der Unfallhergang erinnert an den tödlichen Unfall von Anthoine Hubert bei einem Formel-2-Rennen in Spa 2019, auch wenn sich dieser Zwischenfall auf trockener Strecke und einige Meter weiter am Ausgang der Raidillon-Kurve ereignete.

Van 't Hoff war seit seinem Wechsel in den Formelsport im Jahr 2021 für MP Motorsport gefahren und hatte gleich im ersten Jahr für den Rennstall den Titel in der spanischen Formel 4 gewonnen. Seit 2022 fuhr er in der FRECA. Beim ersten Rennen in Barcelona hatte er im vergangenen Jahr mit Rang drei sein erstes Podiumsresultat erzielt.

"Wir sind erschüttert über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, der in den Jahren, in denen er für uns gefahren ist, so viel Energie in unser Team gebracht hat", so MP Motorsport in einer Mitteilung. "Dilano war seit seinem Motorsport-Debüt bei MP im Jahr 2021 ein Teil unserer Motorsport-Familie."

Große Anteilnahme in der Motorsport-Welt

"Wir sprechen Dilanos Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und unterstützen sie und unsere Teammitglieder, die nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen Freund verloren haben."

Auch mehrere Formel-1-Teams sprachen den Hinterbliebenen in Mitteilung ihre Anteilnahme aus. Stellvertretend sagt Formel-1-CEO Stefano Domanicali: "Wir sind sehr traurig, nachdem wir heute in Spa-Francorchamps vom Tod von Dilano van 't Hoff erfahren haben. Dilano starb, als er seinen Traum verfolgte, an die Spitze des Motorsports zu gelangen. Gemeinsam mit der gesamten Motorsport-Community sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.