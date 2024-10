Starterliste Formel-Weltcup Macau 2024: Diese Nachwuchsfahrer sind dabei

27 Fahrer aus 15 Ländern werden am 17. November 2024 beim Formel-Weltcup in Macau an den Start gehen. Das Feld besteht hauptsächlich aus Nachwuchsfahrern, die sich in den Formel-Regional-Autos messen werden. Folgende Länder sind vertreten: Australien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Japan, Kasachstan, Macau, Mexiko, Spanien, Schweden, Vereinigte Arabische Emirate, Großbritannien und die USA.

Der deutsche Fahrer ist Oliver Goethe, der im MP-Auto sitzen wird. Er startete für Prema in der Formel-3-Meisterschaft und wurde Siebter in der Gesamtwertung. Außerdem fuhr er erste Rennen in der Formel 2. Der 20-Jährige wird alles geben, um auch in Macau eine gute Figur zu machen und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Aus allen Formel-Regional-Meisterschaften sind die besten Fahrer am Start, sodass in Macau viele interessante Nachwuchspiloten um den Titel (alle bisherigen Sieger!) kämpfen werden. Wie schnell diese Fahrer die Karriereleiter erklimmen können, zeigt das Beispiel von Andrea Kimi Antonelli, der bereits 2023 Formel-Regional-Europameister wurde. 2025 wird der Italiener für Mercedes in der Formel 1 an den Start gehen.

Natürlich sind auch die Nachwuchsakademien der Teams der Königsklasse vertreten: Dino Beganovic und Tukka Taponen fahren für Ferrari, Alexander Dunne und Ugo Ugochukwu für McLaren. Goethe ist Teil des Red-Bull-Programms. Dazu kommen neun Formel-4-Champions von 2023: Cooper Webster (Formel 4 in Indien), Tiago Rodrigues (Formel 4 in China), Rikuto Kobayashi (Formel 4 in Japan), Evan Giltaire (Formel 4 in Frankreich), Theophile Nael (Formel 4 in Spanien), James Wharton (Formel 4 in den Vereinigten Arabischen Emiraten) und Noel Leon (Formel 4 in den USA) sind nur einige Beispiele.

Im Jahr 2023 kommen die Autos der Formel-Regional zum Einsatz Foto: Formula Regional European Championship

Einen Favoriten auszumachen ist nicht einfach, denn mit Enzo Deligny und Freddie Slater haben zwei weitere Youngster gute Chancen, ganz vorne mitzumischen. Vom 14. bis 17. November sind die Talente gefragt: Nach zwei Freien Trainings stehen zwei Qualifyings an, in denen die Startaufstellung für das Qualifikationsrennen ermittelt wird. Der Macau Grand Prix selbst findet am 17. November statt.

Die Starterliste:

#1 Oliver Goethe (Deutschland) - MP

#2 Valerio Rinicella (Italien) - MP

#3 Noch nicht bekannt

#4 Ugo Ugochukwu (USA) - R-Ace GP

#5 Enzo Deligny (Frankreich) - R-Ace GP

#6 Tukka Tapponen (Finnland) - R-Ace GP

#7 Noel Leon (Mexiko) - KCMG

#8 Mari Boya (Spanien) - KCMG

#14 Theopile Nael (Spanien) - Sainteloc

#15 Alexander Abkhazava (Kasachstan) - Sainteloc

#16 James Wharton (Australien) - ART

#17 Evan Giltaire (Frankreich) - ART

#18 Kanato Le (Japan) - ART

#19 Rikuto Kobayashi (Japan) - TOM'S

#20 Jin Nakamura (Japan) - TOM'S

#21 Jett Bowling (USA) - Kiwi

#25 Rashid Al Dhaheri (Vereinigte Arabische Emirate) - PHM

#26 Matteo De Paolo (Italien) - PHM

#27 Noch nicht bekannt

#30 Dino Beganovic (Schweden) - Prema

#31 Freddie Salter (Großbritannien) - Prema

#32 Alexander Dunne (Irland) - Prema

#33 Tiago Rodrigues (Macau) - Evans

#37 Cooper Webster (Australien) - Evans

#53 Sota Ogawa (Japan) - TGM

#55 Rintaro Sato (Japan) - TGM

#88 Kai Daryanani (Großbritannien) Evans