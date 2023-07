Zu Ehren von Dilano van 't Hoff: MP Motorsport verzichtet auf Mugello-Start

Nur eine Woche nach dem tragischen Unglück in Spa-Francorchamps, dem tödlichen Unfall von Dilano van't Hoff, gastiert die Formel-Regional-Europameisterschaft (FRECA) im italienischen Mugello. Das Team des 18-jährigen Niederländers, die Mannschaft von MP Motorsport, teilte jedoch mit, zu Ehren von van't Hoff nicht an den Saisonrennen neun und zehn teilzunehmen.

"Am vergangenen Samstag haben wir einen großartigen Fahrer verloren, aber vor allem einen charismatischen jungen Mann, der so viele Menschen in seinem Umfeld motiviert und inspiriert hat", teilte MP Motorsport in einem Statement von Teamchef Sander Dorsman mit. "Wir werden weiter Rennen fahren, für Dilano, so wie er es gewollt hätte."

"Doch bevor wir das tun, wollen wir in den nächsten Tagen und während der Trauerfeier bei Dilano, seiner Familie und seinen Freunden sein", begründet das Team die Entscheidung. "Aus diesem Grund und wegen aller Emotionen und Fragen, die wir haben, finden wir, dass die FRECA-Veranstaltung in Mugello diese Woche zu früh kommt und wir haben als Team beschlossen, nicht an dieser Veranstaltung teilzunehmen."

"Wir werden dich sehr vermissen"

van't Hoff hatte sich am Samstagvormittag, im zweiten Rennen der Formel-Regional-Europameisterschaft im belgischen Spa, auf regennasser Fahrbahn gedreht und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Adam Fitzgerald konnte dem Wagen des Niederländers nicht mehr ausweichen und traf ihn mit voller Wucht, ausgerechnet auf Höhe des Cockpits.

Kritik gab es anschließend von Max Verstappen und Lance Stroll. "Unsere Gedanken sind auch bei Adam Fitzgerald", erklärt MP-Teamchef Dorsman weiter. "Wir wünschen ihm, seiner Familie und seinem Team RPM alle Kraft für seinen Genesungsprozess."

2021 hatte van't Hoff gemeinsam mit MP die spanische Formel-4-Meisterschaft gewonnen. Im Vorjahr folgte der Wechsel in die FRECA. "Dilano, danke, dass du du bist. Wir alle werden dich sehr vermissen, aber wir werden dich immer in Erinnerung behalten."

Die öffentliche Trauerfeier findet am 11. Juli 2023 im niederländischen Ridderkerk statt. Die Familie hat eine Stiftung gegründet, die verletzten Rennfahrer*innen bei der Genesung und Rehabilitation helfen wird.

