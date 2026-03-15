Heftiger Startcrash in Shanghai: Porsche-Cup-Fahrer muss operiert werden

Böser Unfall im Rahmenprogramm des Formel-1-Rennens in China. Nach einer heftigen Kollision unmittelbar nach dem Start des Laufs zum asiatischen Porsche-Carrera-Cup am Samstag musste Fahrer Francis Tjia in ein Krankenhaus transportiert werden und wurde dort operiert.

Ausgelöst wurde der Unfall durch einen schleppenden Start des Polesetters Naquib Azlan. Dies führte im dichten Feld zu einer Kettenreaktion, in deren Folge Tjia mit der Startnummer 21 auf das Heck von Azlans Fahrzeug auffuhr.

Nach der Kollision bremste das Fahrzeug von Tjia nicht weiter ab. Vielmehr schien es weiter zu beschleunigen und schlug dann nahezu im 90-Grad-Winkel in die Leitplanken ein.

Nach ersten Untersuchungen im Medical Center der Rennstrecke wurde der Rennfahrer zur weiteren Behandlung in das Huashan-Hospital transportiert. Während er laut ersten Meldungen bereits bei Bewusstsein und ansprechbar war, folgte später die Nachricht über einen operativen Eingriff.

In einer offiziellen Mitteilung der Serienorganisatoren heißt es dazu: "Der Fahrer des Autos #21 hat sich nach dem Vorfall beim gestrigen Saisonauftakt in Shanghai einer erfolgreichen kleineren Operation im Huashan-Hospital unterzogen. Der Fahrer erholt sich gut. Jeder beim Porsche-Carrera-Cup Asia wünscht ihm eine schnelle Genesung und hofft, ihn bald wieder auf der Strecke zu sehen."

Polesetter Azlan kam bei dem Vorfall mit dem Schrecken davon. Er gab kurz darauf Entwarnung zu seinem Gesundheitszustand: "Ich bin sicher, dass die meisten von euch den Unfall gesehen haben. Glücklicherweise bin ich wohlauf und sicher aus dem Auto gekommen. Ich habe zudem durch ein Update erfahren, dass es dem anderen Fahrer, Francis Tjia in der Nummer 21, nach der Untersuchung im Krankenhaus ebenfalls gut geht."

Das Rennen wurde nach dem Vorfall abgebrochen und nicht wieder aufgenommen.