Jeff Gordon gibt Renn-Comeback - im Porsche-Carrera-Cup!

Überraschung auf der Meldeliste für das Rennen des Porsche-Carrera-Cup North America am ersten September-Wochenende (2. bis 4. September) auf dem Infield-Rundkurs des Indianapolis Motor Speedway! Einer der mehr als 30 gemeldeten Porsche 911 GT3 Cup wird von Jeff Gordon pilotiert.

Gordon, der Ende 2015 nach 23 Jahren offiziell aus der NASCAR Cup Series zurückgetreten war, bevor er dort 2016 noch acht Rennen drangehängt hat, war seither nur noch ein einziges Mal bei einem Rennen am Start: den 24 Stunden von Daytona 2017, die er zusammen mit Jordan Taylor, Ricky Taylor und Max Angelelli gewonnen hat.

Nun, fünfeinhalb Jahre später, kehrt Gordon noch einmal ins Cockpit zurück und zwar anlässlich des Indianapolis-Wochenendes des Porsche-Carrera-Cup North America, das unmittelbar vor dem Labor-Day (5. September) im Kalender steht. Und bei der dieser Gelegenheit kommt es noch zu einem anderen Comeback. Denn der von Gordon gefahrene 911er wird betreut von Ray Evernham.

In den 1990er-Jahren hatte Gordon mit Evernham als seinem Crewchief am Hendrick-Chevrolet mit der Startnummer 24 die NASCAR-Szene aufgemischt und drei seiner vier Titel errungen. Der vierte Titel kam in der Saison 2001 mit Robbie Loomis als Crewchief.

"Ich freue mich darauf, wieder in ein Rennauto zu steigen und in einem Feld talentierter Teams und Fahrer anzutreten", sagt Gordon, dessen Porsche auf dem Indianapolis-Rundkurs "natürlich" die Startnummer 24 tragen wird.

"Es ist immer etwas Besonderes, wenn ich die Chance bekomme, auf dem Indianapolis Motor Speedway zu fahren. Ray [Evernham] und ich haben immer wieder darüber gesprochen, irgendwann mal ein weiteres Rennen zusammen zu machen. Wir hatten das Gefühl, dass Indy der perfekte Ort dafür ist. Das wird eine tolle Art, das Feiertagswochenende zu verbringen und neue Erinnerungen zu schaffen."

