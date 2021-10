Kalender Porsche-Carrera-Cup 2022: Acht Stationen und 16 Rennen

Der Rennkalender des deutschen Porsche-Carrer- Cup für die Saison 2022 steht: Acht Rennwochenenden mit 16 Rennen auf vier deutschen Strecken und vier europäischen Formel-1-Kursen sind im Programm. Sechsmal startet der deutsche Markenpokal im Rahmen des ADAC GT Masters.

Fahrer und Teams dürfen sich zum Auftakt der 33. Saison auf ein spektakuläres Rennwochenende im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) auf dem berühmten Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien freuen. Außerdem gastiert der Carrera-Cup gemeinsam mit der DTM im italienischen Imola.

"Wir freuen uns, die vertrauensvolle Partnerschaft mit dem ADAC GT Masters auch kommende Saison fortzuführen. Die Deutsche GT-Meisterschaft bietet ein professionelles Umfeld und steht für hochklassigen Motorsport. Als eine der erfolgreichsten Ausbildungsplattformen für Nachwuchsrennfahrer passen der Porsche-Carrera-Cup und das ADAC GT Masters ideal zusammen", sagt Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH.

Bereits seit 2018 absolviert der Markenpokal den Großteil der Rennen bei Veranstaltungen der GT3-Serie. An jedem Rennwochenende stehen zwei Sprintrennen über eine Distanz von 30 Minuten plus eine Extrarunde auf dem Programm.

Nach dem Auftakt in Spa-Francorchamps reist der Carrera-Cup zum Red-Bull-Ring in Spielberg, ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola und nach Zandvoort. In der zweiten Saisonhälfte gastiert der Porsche-Markenpokal auf dem Nürburgring, dem Lausitzring und dem Sachsenring. Das Finale steigt auf dem Hockenheimring.

Rennkalender Porsche Carrera Cup 2022

05.-07.05.2022: Spa-Francorchamps (WEC)

20.-22.05.2022: Spielberg (ADAC GT Masters)

17.-19.06.2022: Imola (DTM)

24.-26.06.2022: Circuit Zandvoort (ADAC GT Masters)

05.-07.08.2022: Nürburgring (ADAC GT Masters)

19.-21.08.2022: Lausitzring (ADAC GT Masters)

23.-25.09.2022: Sachsenring (ADAC GT Masters)

21.-23.10.2022: Hockenheim (ADAC GT Masters)

Mit Bildmaterial von Porsche AG.