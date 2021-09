Porsche-Carrera-Cup: Güven jubelt in Monza über dritten Saisonsieg

Dritter Sieg und damit weiterhin im Titelrennen des Porsche Carrera Cup Deutschland: Ayhancan Güven (Phoenix) gewann am Samstag im Autodromo Nazionale Monza in Italien den elften Saisonlauf des Markenpokals. Die beiden Deutschen Laurin Heinrich (Huber) und Leon Köhler (Huber) komplettierten das Podium beim Rennen im Rahmen der International GT Open.

"Ein großartiges Rennen! Mein Start war leider nicht optimal, aber danach lief es richtig gut. Laurin Heinrich hat lange Zeit souverän geführt, aber ich habe ich den letzten Runden Druck gemacht und wusste, dass ich geduldig auf einen Fehler warten muss. Das hat sich ausgezahlt", sagt der Porsche Junior.

Bei bedecktem Himmel und Temperaturen von 23 Grad Celsius begann Larry ten Voorde (GP Elite) das Rennen in seinem Porsche 911 GT3 Cup von der Poleposition. Der bessere Start gelang allerdings Heinrich: Der Youngster aus dem Talent-Pool-Programm des Markenpokals zog in seinem 510 PS starken Cup-Fahrzeug am Niederländer vorbei und übernahm noch vor der ersten Kurve die Führung. Bis in die Schlussphase kontrolliere Heinrich das Renngeschehen an der Spitze.

Dann nutzte Güven einen Verbremser des Huber-Piloten, ging in Führung und fuhr eine Runde später als Sieger über die Ziellinie. "Zu Beginn war ich richtig schnell unterwegs und konnte mir einen komfortablen Vorsprung erarbeiten. Am Ende ist Ayhancan Güven allerdings immer dichter rangekommen und in der entscheidenden Phase bin ich vor einer Kurve über Reste von Reifengummi gefahren, wodurch ich mich verbremst habe", erklärt Heinrich.

Für Spektakel sorgte zudem das Duell um Rang drei. Über weite Teile des Rennens verteidigte sich ten Voorde leidenschaftlich gegen Köhler. In der vorletzten Runde fand Köhler die entscheidende Lücke und überholte den aktuellen Tabellenführer.

"Das war ein richtig spannender Zweikampf. Im Windschatten auf den langen Geraden konnte ich zwar dicht an Larry ten Voorde ranfahren, aber in den engen Schikanen ist es schwierig, zu überholen. Daher freue ich mich, dass es kurz vor Schluss dann doch geklappt hat", sagt Köhler.

Hinter dem viertplatzierten ten Voorde folgten Christopher Zöchling (Fach Auto Tech) sowie die beiden Rookies Loek Hartog (Black Falcon) und Bastian Buus (Allied-Racing). Die Top-Acht komplettierte Rudy van Buren (Nigrin).

In der ProAm-Wertung liegt Carlos Rivas (Black Falcon) weiter auf Titelkurs: Auf dem 5,793 Kilometer langen Traditionskurs in der Lombardei machte der Luxemburger seinen achten Klassensieg perfekt. Neben Rivas schafften es zudem Kim Hauschild (HRT Motorsport) und Philipp Sager (Huber) auf das ProAm-Podium.

Nach elf von insgesamt 16 Meisterschaftsläufen heißt der Spitzenreiter in der Gesamtwertung weiterhin Larry ten Voorde. Der GP-Elite-Fahrer führt mit 215 Punkten vor Güven (192 Punkte). Als Dritter folgt Heinrich mit 184 Punkten.

Der zwölfte Saisonlauf steigt am Sonntag ab 12:30 Uhr Ortszeit. Von der Poleposition startet erneut ten Voorde.

Mit Bildmaterial von Porsche.