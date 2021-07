Porsche-Carrera-Cup Monza 2021: Larry ten Voorde ist Halbzeitmeister

Erfolgreiches Wochenende für Larry ten Voorde (Team GP Elite) im Porsche-Carrera-Cup Deutschland. Nach seinem Sieg am Samstag gewann der Niederländer im Autodromo Nazionale Monza am Sonntag auch den Jubiläumslauf des Markenpokals. Durch seinen Sieg im 350. Rennen des deutschen Carrera-Cup ist ten Voorde nach acht Saisonläufen Halbzeitmeister.

Das Podium am Sonntag in Monza komplettierten Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin) und Porsche-Junior Ayhancan Güven (Phoenix Racing). Beim Doppellauf im Rahmen der DTM auf dem Hochgeschwindigkeitskurs nahe Mailand lieferten sich insgesamt 29 Porsche-Fahrer packende Windschattenduelle.

Unter bedecktem Himmel und bei einer Außentemperatur von 30 Grad Celsius gelang Güven der bessere Start als Polesetter ten Voorde. Der Phoenix-Pilot ging in Führung und erarbeitete sich nach den ersten Runden einen Vorsprung von rund eineinhalb Sekunden. Für Spannung sorgte neben zwei Safety-Car-Phasen ein Regenschauer, der in der Schlussphase einsetzte und die Fahrer vor neue Herausforderungen stellte.

Güven verliert P2 nachträglich an van den Buren

Ten Voorde kam auf nasser Fahrbahn besser zurecht als Güven, überholte Güven in der 13. Runde und sicherte sich seinen vierten Saisonsieg. Güven überquerte als Zweiter die Ziellinie, musste diese Position allerdings nachträglich an van Buren abgeben, da er sich zu Beginn einer Safety-Car-Phase einen unerlaubten Vorteil verschafft hatte.

"Das war ein verrücktes Rennen", so Sieger ten Voorde. "Ayhancan Güven hatte einen super Start. In der Schikane gab es eine kurze Berührung, aber das war alles fair. Am Ende konnte ich mich für eine gute Schlussphase im Regen belohnen."

Der Zweitplatzierte van Buren kommentiert: "Das ist ein super Ergebnis. In der Schlussphase bin ich etwas mehr Risiko als meine Konkurrenten eingegangen und konnte mich dafür belohnen." Und Güven, der letztlich als Dritter gewertete wurde, meint: "Als Führender war es anfangs nicht einfach, die Bremspunkte vor den Schikanen auf der nassen Fahrbahn perfekt einzuschätzen. Ich habe im Duell mit Larry ten Voorde alles gegeben, aber er ist im Regen ein herausragendes Rennen gefahren."

Als bester Fahrer aus dem Talent-Pool des Porsche-Carrera-Cup Deutschland erreichte Laurin Heinrich (Van Berghe Huber Racing) den vierten Platz. Leon Köhler (Nebulus Racing by Huber) platzierte sich auf der fünften Position. Max van Splunteren (GP Elite) fuhr als Sechster über die Ziellinie. Hinter dem Niederländer folgten Christopher Zöchling (Fach Auto Tech) und Jukka Honkavuori (MRS GT-Racing).

Porsche zieht nach 350 Rennen Bilanz

In der Pro-Am-Wertung gewann erstmals in dieser Saison Georgi Donchev (Nebulus Racing by Huber). Der Bulgarier setzte sich gegen Jan-Erik Slooten (Phoenix Racing) und Christof Langer (Fach Auto Tech) durch. Pro-Am-Spitzenreiter Carlos Rivas (Black Falcon Team Textar), seit Samstag neuer Rekordhalter mit 35 Siegen in seiner Wertungsklasse, musste das Rennen nach einer Kollision vorzeitig beenden.

"Das Jubiläumsrennen rundete eine packende erste Saisonhälfte perfekt ab. Auch im 350. Rennen hat der Porsche-Carrera-Cup Deutschland genau das geboten, wofür die Serie seit der Debütsaison 1990 steht: spannende Positionskämpfe bis zur letzten Runde und ein großes Teilnehmerfeld mit talentierten Youngsters sowie ambitionierten Pro-Am-Fahrern", fasst Hurui Issak, Projektleiter des Porsche-Carrera-Cup Deutschland, zusammen.

Zur Saisonhalbzeit führt Larry ten Voorde mit 166 Punkten die Meisterschaft an. Seine engsten Verfolger heißen Laurin Heinrich (152 Punkte) und Ayhancan Güven (126 Punkte).

Nächste Station Zandvoort

Das nächste Rennwochenende des Porsche-Carrera-Cup Deutschland steigt vom 9. bis 11. Juli auf dem Circuit Zandvoort. Für das Team GP Elite wird der Doppellauf auf der Formel-1-Strecke nahe der niederländischen Nordseeküste zum Heimspiel.

Die Mannschaft rund um Teammanager Torsten van Haasteren hat ihren Sitz in De Rijp nördlich von Amsterdam und geht mit sechs Lokalmatadoren an den Start: Lucas Groeneveld, Morris Schuring, Larry ten Voorde, Daan und Jesse van Kuijk sowie Max van Splunteren. Auch Loek Hartog (Black Falcon Team Textar) und Rudy van Buren treten auf heimischer Strecke an.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.