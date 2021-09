Porsche-Carrera-Cup Monza 2021: Wichtiger Sieg für Larry ten Voorde

Wichtiger Erfolg für Larry ten Voorde auf seiner Mission Titelverteidigung im deutschen Porsche-Carrera-Cup. Der Niederländer gewann am Sonntag im italienischen Monza den zwölften Saisonlauf vor Porsche-Junior Ayhancan Güven und Bastian Buus.

"Die nasse Fahrbahn trocknete Runde für Runde ab, das waren spezielle Bedingungen. Ayhancan Güven und ich haben uns ein intensives Duell geliefert, das hat großen Spaß gemacht. Am Ende hatte ich die Nase vorn", sagt ten Voorde. Mit seinem Sieg im Rahmen der International-GT-Open konnte der Vorjahres-Champion seine Tabellenführung im Carrera-Cup ausbauen und liegt in der Gesamtwertung 28 Punkte vor Samstagssieger Güven.

Während einige Fahrer auf Slick-Bereifung an ihren Porsche 911 GT3 Cup setzten, entschieden sich nach Schauern am Vormittag viele Piloten für Regenreifen. So auch Güven, der von der zweiten Position am besten aus seiner Startbox kam und direkt Polesetter ten Voorde überholte. In den folgenden Runden entwickelte sich zwischen den beiden ein enges Duell um die Führung. Immer wieder suchte ten Voorde nach einer Lücke, mehrfach gab es leichten Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen.

In der zehnten Runde gelang ten Voorde das entscheidende Überholmanöver. In Führung liegend baute der frischgebackene Champion des Porsche-Supercup seinen Vorsprung aus und erreichte 3,6 Sekunden vor Güven das Ziel. "Der Start ist mit richtig gut gelungen, aber im Laufe des Rennens wurde Larry ten Voorde immer schneller. Ich habe alles versucht, um mich zu verteidigen. Es war ein packendes, aber stets faires Duell", fasste Güven zusammen.

Großen Jubel gab es bei Buus: Von der fünften Position gestartet, belohnte sich der 18 Jahre alte Rookie für eine starke Anfangsphase und sicherte sich seinen ersten Podiumsplatz im Carrera-Cup. "Ein großartiges Gefühl! Im Laufe der Saison habe ich eine Top-3-Platzierung mehrmals knapp verpasst, jetzt hat es endlich geklappt. Die nasse Strecke war eine Herausforderung, aber ich habe mir zuvor Videos von Regenrennen in Monza angeschaut", sagt der Youngster-

Vierter wurde Leon Köhler. Hinter dem Deutschen folgten Rookie Morris Schuring und Laurin Heinrich. Fabio Citignola schaffte es als dritter Neueinsteiger unter die besten Sieben. Lucas Groeneveld belegte den achten Rang. In der ProAm-Klasse markierte Carlos Rivas seinen nächsten Sieg. Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza gewann der Luxemburger vor dem Deutschen Kim Hauschild und Georgi Donchev aus Bulgarien.

Für die Carrera-Cup-Piloten geht es schon am kommenden Wochenende wieder auf die Rennstrecke. Vom 1. bis 3. Oktober trägt der Markenpokal im Rahmen des ADAC GT Masters die Saisonläufe 13 und 14 auf dem Sachsenring aus. Das Saisonfinale wird vom 22. bis 24. Oktober in Hockenheim ausgetragen.

