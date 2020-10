Porsche-Carrera-Cup Sachsenring 2020: Erster Sieg für Dylan Pereira

Der Gewinner des zweiten Saisonlaufs im Porsche-Carrera-Cup Deutschland heißt Dylan Pereira. Auf dem Sachsenring gelang dem Luxemburger, der für das Förch-Team startet, sein erster Sieg. Larry ten Voorde fuhr auf den zweiten Platz vor Leon Köhler.

"Mein erster Sieg im Carrera-Cup! Ich bin richtig glücklich! Das Team hat mein Fahrzeug optimal für die letzten Runden abgestimmt. Ich war am Ende schneller als Larry ten Voorde und konnte mich dafür belohnen", freut sich Pereira.

Am Sachsenring-Wochennede im Rahmen des GT-Masters trägt der Carrera-Cup erstmals in seiner über 30-jährigen Geschichte drei Läufe an einem Rennwochenende aus. Und am Samstag erlebten die Fahrer und Teams des Markenpokals ein actionreiches Event auf dem Traditionskurs westlich von Chemnitz.

Als Schnellster im Qualifying startete ten Voorde, der den Saisonauftakt in Le Mans gewonnen hatte, von der Pole-Position. Der Porsche-Supercup-Champion von 2019 behauptete sich beim Start, baute seinen Vorsprung in den ersten Runden aus und lag klar auf Siegkurs. Doch ein gut aufgelegter Pereira sorgte mit seiner starken Leistung für eine spannendes Schlussphase.

Nachdem Pereira bereits in der ersten Runde an Köhler vorbeigezogen war, konnte er den Rückstand auf Spitzenreiter ten Voorde immer weiter verkürzen. In der 17. Runde übernahm er Platz eins und sah vor ten Voorde als Erster die Zielflagge.

"Obwohl ich lange in Führung lag, muss ich mit Platz zwei zufrieden sein. Dylan Pereira war in den letzten Runden deutlich schneller als ich. Jetzt müssen wir in die Analyse gehen, damit wir in den Rennen am Sonntag über die komplette Distanz starke Rundenzeiten fahren können", so ten Voorde.

Ein turbulentes Rennen erlebte derweil der Drittplatzierte Köhler. Der Nachwuchspilot musste den zweiten Rang direkt nach dem Start an Pereira abgeben. Danach verteidigte sich der 21-Jährige im Duell gegen Verfolger Diego Bertonelli und kämpfte in den letzten Runden mit ten Voorde um den zweiten Platz.

"Mein Start war leider nicht optimal, aber ich bin im weiteren Verlauf dann immer besser ins Rennen reingekommen. Am Ende hat es sogar fast noch mit dem zweiten Platz geklappt. Die Duelle auf der Strecke haben richtig Spaß gebracht", so Köhler.

Bertonelli überquerte als Vierter vor Laurin Heinrich und Julian Hanses die Ziellinie. Als Siebter folgte Joey Mawson. Rudy van Buren belegte den achten Platz. Den Sieg in der Pro-Am-Wertung feierte Carlos Rivas vor Matthias Jeserich und Stefan Rehkopf.

In der Gesamtwertung des Porsche-Carrera-Cup Deutschland 2002 führt nach zwei von elf Läufen ten Voorde (45 Punkte). Den zweiten Platz belegt Köhler mit 36 Zählern. Dahinter liegt Pereira (34 Punkte) auf dem dritten Tabellenplatz.

Am Sonntag stehen auf dem Sachsenring um 10:30 Uhr und um 16:05 Uhr zwei weitere Rennen auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.