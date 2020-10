Porsche-Carrera-Cup Sachsenring 2020: Siege für ten Voorde und Pereira

Zwei Rennen, zwei Sieger und jede Menge Action. De Zuschauer am Sachsenring erlebten am Sonntag packenden Motorsport im Porsche-Carrera-Cup Deutschland. Während Larry ten Voorde, der für das Huber-Team startet, den ersten Lauf des Tages für sich entschied, fuhr im zweiten Rennen Dylan Pereira zum Sieg. Der Fahrer des Förch-Teams hatte am Samstag bereits den ersten von insgesamt drei Läufen des Wochenendes gewonnen.

Zwei Safety-Car-Phasen sorgten im ersten Sonntagsrennen für zusätzliche Spannung. Doch Polesetter ten Voorde präsentierte sich nervenstark und blieb bei beiden Restarts fehlerfrei. In den letzten Runden suchte Verfolger Pereira nach einer Überholmöglichkeit, aber ten Voorde verteidigte die Führung bis zur Ziellinie nach 21 Runden.

"Das war ein richtig gutes Rennen. Entscheidend war, dass ich mir zu Beginn einen kleinen Vorsprung herausfahren konnte und trotz der Rennunterbrechungen konzentriert geblieben bin", erklärt ten Voorde, der den Saisonauftakt in Le Mans gewonnen hatte, nach seinem zweiten Saisonsieg.

Den dritten Platz hinter ten Voorde und Pereira belegte Diego Bertonelli. Der Italiener sicherte sich erstmals einen Platz auf dem Podium. Dahinter folgten Julian Hanses und Toni Wolf. Der 21-jährige Wolf kommt aus Schönbrunn im Erzgebirgskreis und ging auf seiner Heimstrecke an den Start.

Auch im zweiten Lauf des Tages musste das Safety-Car während der Bergung eines Fahrzeugs auf die Strecke. Pereira aber zeigte sich souverän und fuhr einen Start-Ziel-Sieg heraus. Ten Voorde konnte den Abstand über weite Teile des Rennens unter einer Sekunde halten, allerdings keinen entscheidenden Druck mehr ausüben.

"Das war ein erfolgreiches Wochenende mit zwei Siegen und insgesamt drei Podiumsplätzen. Meine ersten Runden waren super, dadurch konnte ich mich direkt etwas von Larry ten Voorde absetzen", bilanziert Pereira. Den dritten Platz sicherte sich Leon Köhler. Hanses und Laurin Heinrich machten die Top 5 komplett.

Nach vier von elf Saisonrennen führt ten Voorde weiterhin in der Meisterschaft. Der Niederländer kommt auf 90 Punkte. Dahinter folgen Pereira (79 Punkte) und Köhler (60 Punkte). Auch beim dritten Saisonstopp trägt der Porsche-Carrera-Cup Deutschland drei Läufe aus. Vom 16. bis 18. Oktober fährt der Markenpokal erneut im Rahmen des GT- Masters, dann auf dem Red Bull Ring in Spielberg (Österreich).

Mit Bildmaterial von Porsche AG.