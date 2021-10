Porsche-Carrera-Cup Sachsenring 2021: Sieg für Larry ten Voorde

Larry ten Voorde hat am Samstag den 13. Saisonlauf des deutschen Porsche-Carrera-Cup gewonnen auf dem Sachsenring gewonnen. Mit seinem siebten Saisonsieg konnte der Niederländer den Vorsprung in der Meisterschaft auf Porsche-Junior Ayhancan Güven auf 33 Punkte erhöhen.

Güven belegte beim Rennen im Rahmen des ADAC GT Masters Rang zwei. Über seinen ersten Podiumsplatz im deutschen Markenpokal freute sich Julian Hanses. "Mit Blick auf die Gesamtwertung war das ein wichtiger Erfolg. Beim Start bin ich nicht an Ayhancan Güven vorbeigekommen, aber kurz darauf gab es eine Lücke und die habe ich genutzt", sagt ten Voorde.

Das Rennen auf der Traditionsstrecke in Sachsen war von einer turbulenten Anfangsphase geprägt. Pole-Setter Güven verteidigte sich direkt nach dem Start gegen ten Voorde, musste die Führung allerdings kurz darauf an den aktuellen Carrera-Cup-Champion abgeben. Da mehrere Fahrzeuge in den ersten Kurven ins Kiesbett rutschten, rückte das Safety-Car während der Bergung auf die Strecke.

Über fünf Runden führte es das Feld an - nach dem Re-start zeigte sich ten Voorde an seinem 25. Geburtstag routiniert und fuhr 1,8 Sekunden vor Güven als Erster ins Ziel. "Überholen ist auf dieser engen Strecke eine große Herausforderung. Leider ist es mir nicht gelungen, Larry ten Voorde entscheidend unter Druck zu setzen. Sonntag starte ich wieder von der Poleposition und möchte unbedingt gewinnen", sagt Güven.

Den dritten Platz sicherte sich Hanses. In seiner zweiten Carrera-Cup-Saison gelang dem 24-Jährigen zum ersten Mal der Sprung aufs Podium. "Seit meinem ersten Rennen war ein Top-3-Ergebnis mein Ziel. Entscheidend war, dass ich einen super Start hatte und direkt auf die dritte Position vorfahren konnte", erklärt Hanses.

Ein packendes Duell um die vierte Position lieferten sich Christopher Zöchling und Leon Köhler. Am Ende setzte sich der österreichische Routinier durch. Hinter dem fünftplatzierten Köhler folgte Talent-Pool-Fahrer Morris Schuring als bester Rookie. Jukka Honkavuori erreichte Rang sieben. Die ersten Acht komplettierte Bastian Buus.

Spannung bot auch die ProAm-Wertung: Über weite Teile des Rennens behauptete YouTube-Star Jan-Erik Slooten die Führung. In den Schlussminuten zog allerdings Kim Hauschild am Phoenix-Racing-Piloten vorbei. Den dritten Platz markierte der aktuelle ProAm-Tabellenführer Carlos Rivas aus Luxemburg.

Der 14. Meisterschaftslauf des Porsche Carrera Cup Deutschland startet am Sonntag um 15:10 Uhr

Mit Bildmaterial von Porsche AG.