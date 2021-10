Porsche-Carrera-Cup Sachsenring 2021: Vierter Saisonsieg für Güven

Mit seinem vierten Saisonsieg hält Ayhancan Güven den Titelkampf im deutschen Porsche-Carrera-Cup weiter offen. Der Porsche-Junior setzte sich am Sonntag beim 14. Saisonlauf auf dem Sachsenring gegen Christopher Zöchling und Larry ten Voorde durch. Vorm Saisonfinale in Hockenheim (22. bis 24. Oktober) führt somit Samstagssieger ten Voorde 24 Punkte vor Güven. Maximal 50 Zähler gibt es noch zu holen.

"Mir war klar, dass ich gewinnen muss, um meine Chancen im Titelrennen entscheidend zu verbessern. Die habe ich genutzt. Beim Finale muss ich dieses Ergebnis wiederholen", sagt Güven. Eine Entscheidung fiel bereits in der Teamwertung: Zwei Rennen vor Saisonende sicherte sich das Team GP Elite hier den Gesamtsieg.

Beim Rennen im Rahmen des ADAC GT Masters traten 26 Piloten gegeneinander an. Die Fans auf den Tribünen erlebten einen unterhaltsamen Start: Von der dritten Position aus zog Zöchling an ten Voorde und Poleaetter Güven vorbei. Durch eine Safety-Car-Phase in der zweiten und dritten Runde blieb das Feld zunächst eng zusammen. Beim Re-start zeigte sich Güven hellwach und überholte Zöchling.

Starke Re-start Grundlage für Güvens Sieg

Danach kontrollierte der 23-Jährige das Renngeschehen an der Spitze, baute seinen Vorsprung auf 1,8 Sekunden aus und fuhr nach 22 Runden vor Zöchling zum Sieg. "Beim Start habe ich in der ersten Kurve die Außenbahn gewählt. Das hat sich ausgezahlt. Leider konnte ich die Führung nicht ins Ziel bringen. Trotzdem ist der zweite Platz ein super Ergebnis", fasst Zöchling zusammen.

Als Dritter überquerte Köhler die Ziellinie. Allerdings erhielt der 22-Jährige wegen der Verursachung einer Kollision nachträglich eine 30-sekündige Zeitstrafe. Somit wurde ten Voorde als Dritter gewertet. Sein Team GP Elite gewann damit vorzeitig die Team-Meisterschaft. "Es ist unsere zweite Saison im Carrera-Cup. Sie ist bisher fast perfekt gelaufen", freut sich Teamchef Torsten van Haasteren.

Die Plätze hinter ten Voorde sicherten sich Rudy van Buren Jukka Honkavuori und Sandro Kaibach. Lukas Ertl überquerte als Siebter die Ziellinie. Als bester Rookie erreichte Bastian Buus Gesamtrang acht.

24 Punkte trennen ten Voorde und Güven vor dem Finale

In der ProAm-Wertung jubelte Kim Hauschild über einen Doppelsieg. Nach seinem Erfolg am Samstag gewann der Deutsche auch den Sonntagslauf. Dabei setzte sich Hauschild auf der 3,645 Kilometer Strecke in Sachsen gegen Georgi Donchev und Jan-Erik Slooten durch.

Das achte Rennwochenende des Porsche Carrera Cup Deutschland findet vom 22. bis 24. Oktober auf dem Hockenheimring statt. Als Titelanwärter reisen ten Voorde (281 Punkte) und Güven (257) zum Saisonfinale im Rahmen des ADAC GT Masters. In der Rookie-Wertung führt Loek Hartog mit 265 Punkten und kämpft mit Buus (263) um den Sieg in seiner Klasse. Die Entscheidung in der ProAm-Wertung fällt zwischen dem Luxemburger Carlos Rivas (300 Punkte) und Hauschild (265).

Mit Bildmaterial von Porsche AG.