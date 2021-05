Porsche-Carrera-Cup Spa 2021: Larry ten Voorde gewinnt das Auftaktrennen

Erfolgreicher Start in die neue Saison des deutschen Porsche-Carrera-Cup für Larry ten Voorde: Der Niederländer fuhr am Freitag beim Auftaktlauf im belgischen Spa-Francorchamps zum Sieg. Die beiden weiteren Podiumsplätze beim ersten der beiden Läufe im Rahmen der Langstrecken-WM (WEC) sicherten sich Laurin Heinrich und Christopher Zöchling

"Das erste Rennen der neuen Saison zu gewinnen, ist immer ein ganz besonderes Gefühl", freut sich ten Voorde. "Natürlich konnte ich Laurin Heinrich im Rückspiegel sehen. Ich habe mich aber auf meine eigene Performance fokussiert, das war entscheidend. Das neue Fahrzeug hat spürbar mehr Aerodynamik und dadurch eine deutlich höhere Geschwindigkeit in den Kurven."

Titelverteidiger ten Voorde verschaffte sich im Qualifying eine optimale Ausgangslage und begann das Rennen im Cup-Fahrzeug von der Poleposition. Direkt nach dem Start konnte sich der 24-Jährige von seinen Konkurrenten lösen. Souverän führte ten Voorde das Rennen über die gesamte Distanz an und jubelte nach 14 Runden über den Sieg.

Heinrich kann ten Voorde nicht in Bedrängnis bringen

Verfolger Heinrich hielt den Rückstand stets unter einer Sekunde - dem 19-Jährigen gelang es aber nicht, den GP-Elite-Fahrer entscheidend unter Druck zu setzen. "Zweimal bin ich dichter an Larry ten Voorde herangekommen, der Sieg war aber leider nicht drin. Für mich ist das trotzdem ein super Ergebnis und das Rennen hat richtig Spaß gemacht. Samstag starte ich erneut von Rang zwei und möchte dann natürlich angreifen", sagt Heinrich. Der Youngster war damit bester Fahrer aus dem Nachwuchsprogramm des Markenpokals.

In einem actionreichen Rennen auf dem Traditionskurs im Ardennenwald belegte Routinier Zöchling Rang drei, nachdem er sich in der Schlussphase geschickt gegen Leon Köhler durchsetzte. "In den letzten Runden hat Leon Köhler richtig Druck gemacht. Wir sind schon viele Stunden zusammen Sim-Racing gefahren, daher kenne ich seine Tricks und konnte mich erfolgreich verteidigen", erklärte Zöchling.

Hinter Köhler folgten Gaststarter Dorian Boccolacci sowie die beiden Niederländer Max van Splunteren und Loek Hartog. Den Sieg in der ProAm-Klasse feierte Carlos Rivas. Der Luxemburger gewann in seiner Wertung vor Bashar Mardini und Kim Hauschild.

Frühes Aus für Porsche-Junior Güven

Unglücklich verlief das Rennen auf der 7,004 Kilometer langen Ardennen-Achterbahn dagegen für Ayhancan Güven. Der Porsche-Junior begann den Lauf von Rang zehn, fiel aufgrund einer Kollision nach dem Start mehrere Positionen zurück und musste nach sechs Runden vorzeitig aufgeben.

"Eigentlich hatte ich einen super Start und konnte mehrere Plätze gutmachen, doch dann wurde ich von zwei anderen Fahrzeugen getroffen. Leider waren meine vorderen Felgen danach zu stark beschädigt, um das Rennen fortzusetzen. Am Samstag steht ein neues Rennen an und da werde ich alles geben", fasst Güven zusammen. Das zweite Rennen findet am heutigen Samstag um 11:55 Uhr statt.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.