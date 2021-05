Porsche-Carrera-Cup Spa 2021: Larry ten Voorde jubelt über Doppelsieg

Schnellster im freien Training, zweimal auf der Poleposition und Sieger in beiden Rennen - Larry ten Voorde erlebte einen perfekten Saisonstart im deutschen Porsche-Carrera-Cup. Nach seinem Sieg am Freitag gewann der Niederländer am Samstag auch das zweite Rennen im Rahmen der Langstrecken-WM (WEC) in Spa-Francorchamps vor Laurin Heinrich und Christopher Zöchling.

"Ich bin super glücklich über dieses Top-Ergebnis", sagt ten Voorde. "Wir haben uns in den Tests intensiv vorbereitet und das hat sich nun voll ausgezahlt. Wichtig war, dass ich die Konzentration über die gesamte Renndistanz hochgehalten habe."

Angeführt von Polesetter ten Voorde fuhren die Piloten bei strahlendem Sonnenschein und einer Außentemperatur von zehn Grad Celsius in die Startaufstellung. Der GP-Elite-Fahrer verteidigte sich in der ersten Kurve gegen Heinrich - entschieden war das Duell um die Führung allerdings nicht. Nachdem ten Voorde zunächst rund eine Sekunde zwischen sich und seinen Verfolger brachte, arbeitete sich Heinrich im weiteren Verlauf immer dichter an den Spitzenreiter heran.

Angriff von Laurin Heinrich verpufft

In der zwölften Runde attackierte Heinrich aus dem Windschatten heraus, aber fand keine Lücke, um an ten Voorde vorbeizuziehen. Der 24-Jährige sah zwei Runden später und 0,9 Sekunden vor Heinrich die Zielflagge. "Kurz vor Schluss gab es eine Chance für mich, aber das hat leider nicht geklappt. Trotzdem sind zweimal Rang zwei für mich ein super Start in die Saison", sagt Heinrich.

Den dritten Platz auf dem Podium sicherte sich Zöchling. "Ich wollte direkt zu Beginn Druck auf meine Vordermänner ausüben, aber konnte das Tempo nur in den ersten Runden mitgehen. Am Ende habe ich als Dritter wichtige Punkte für die Meisterschaft gesammelt", fasst der erfahrene Carrera-Cup-Pilot zusammen.

Porsche-Junior Ayhancan Güven erreichte Platz vier und zeigte sich zufrieden: "Natürlich wäre ich gern weiter nach vorn gefahren, aber nach dem Ausfall am Freitag ist die vierte Position ein gutes Ergebnis. In den letzten Runden wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen, aber ich wollte mit Blick auf die Gesamtwertung kein zu hohes Risiko eingehen." Rang fünf belegte Leon Köhler vor Sandro Kaibach und dem Niederländer Max van Splunteren.

Nächste Station: Oschersleben

Als bester Rookie überquerte Bastian Buus die Ziellinie auf der 7,004 Kilometer langen Traditionsstrecke in den belgischen Ardennen und belegte Platz acht. In der ProAm-Wertung freute sich Carlos Rivas über einen Doppelsieg: Nach Rang eins am Freitag gewann der Luxemburger seine Klasse am Samstag vor Georgi Donchev und Kim Hauschild.

Nach seinen zwei Siegen zum Auftakt heißt der Tabellenführer ten Voorde (50 Punkte). Die Top-Drei komplettieren Heinrich (40 Punkte) und Zöchling (32 Punkte). Die nächsten beiden Saisonrennen trägt der Carrera-Cup in Oschersleben aus. Beim Doppellauf vom 14. bis zum 16. Mai gastiert der Markenpokal bei der Veranstaltung des ADAC GT Masters.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.