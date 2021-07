Porsche-Carrera-Cup Spielberg 2021: Erster Saisonsieg für Leon Köhler

Beim fünften Saisonrennen des deutschen Porsche-Carrera-Cup gelang Leon Köhler auf dem Red-Bull-Ring sein erster Saisonsieg. Der Deutsche gewann den actionreichen Samstagslauf in Spielberg vor dem Niederländer Larry ten Voorde und Porsche-Junior Ayhancan Güven aus der Türkei.

Ein großartiges Gefühl! Entscheidend war, dass ich mich beim Start gegen Ayhancan Güven durchsetzen konnte. Die beiden Safety-Car-Phasen haben es zeitweise nochmal spannend gemacht, aber ich bin konzentriert geblieben und freue mich unglaublich über den Sieg", sagt Köhler.

In der Steiermark erlebten die 32 Carrera-Cup-Piloten ein besonderes Rennen: Erstmals in dieser Saison durften dank eines Hygienekonzepts bis zu 3.000 Zuschauer den Lauf im Rahmen des ADAC GT Masters live auf den Tribünen miterleben. Als Schnellster im Qualifying begann Porsche-Junior Güven das Rennen von der Poleposition. Der bessere Start gelang allerdings Köhler, der in der ersten Kurve die Führung übernahm. Auch ten Voorde präsentierte sich beim Start hellwach und zog an Güven vorbei.

Auch zwei Safety-Car-Phasen können Köhler nicht stoppen

Zweimal fuhr das Safety-Car auf die Strecke und führte das Feld wieder eng zusammen. Köhler zeigte sich bei den Re-Starts allerdings unbeeindruckt - der 21-jährige Youngster überquerte nach 19 Runden als Erster vor ten Voorde die Ziellinie. Nach ten Voorde, Güven und Laurin Heinrich ist Köhler bereits der vierte Fahrer, der diese Saison ein Carrera-Cup-Rennen gewinnen konnte.

Einen offenen Schlagabtausch um den zweiten Platz lieferten sich ten Voorde, Güven und Heinrich. In der Schlussphase des Rennens trennten das Trio nur wenige Zehntelsekunden. Am Ende setzte sich ten Voorde durch. "Das waren harte, aber stets faire Zweikämpfe. Genau dafür steht der Carrera-Cup. Natürlich hätte ich gern gewonnen, aber dafür war ich letztlich nicht schnell genug", fasst ten Voorde zusammen.

Die Positionen dahinter belegten Güven und Heinrich, bester Fahrer aus dem Talent-Pool-Programm des Markenpokals. "Der Start ist mir leider nicht gelungen. Danach ging es in der Spitzengruppe sehr umkämpft zu. Der Speed war da, aber Larry ten Voorde hat sich geschickt verteidigt", sagt Güven.

Bastian Buus bester Rookie

Als bester Rookie schaffte es Bastian Buus vor Max van Splunteren auf Rang fünf. Vor heimischen Fans fährt an diesem Wochenende Christopher Zöchling: Der im österreichischen Leoben geborene Pilot sah als Siebter die Zielflagge. Den achten Platz erreichte Julian Hanses. In der ProAm-Wertung feierte Carlos Rivas seinen fünften Saisonsieg. Der Luxemburger gewann in seiner Klasse vor Kim Hauschild und Gaststarter Clement Mateu.

Nach dem fünften Saisonrennen ist ten Voorde weiterhin Spitzenreiter in der Gesamtwertung. Der 24-Jährige führt mit 106 Punkten vor Heinrich (94 Punkte) und Köhler (75 Punkte). Am Sonntag steigt der sechste Saisonlauf des Carrera-Cup. Rennstart auf dem Red-Bull-Ring ist um 12:00 Uhr Ortszeit.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.