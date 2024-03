Prototype-Winter-Series Aragon 2024: Konrad-Duo holt LMP3-Doppelsieg

Die beiden Konrad Motorsport-Piloten Danny Soufi und Glenn van Berlo gewannen beide Rennen der Prototype Winter Series im MotorLand Aragón, wo die Serie erstmals seit Portimao im Januar wieder auf dem Programm von Gedlich Racing stand.

Rennen 1

Soufi und van Berlo ehrten ihren abwesenden Teamchef Franz Konrad, der sich nach einem Unfall im Krankenhaus erholte, mit einem klaren Sieg im ersten Rennen am Samstagabend.

Als die Scheinwerfer in der Dunkelheit aufleuchteten, fuhr Soufi einen großen Vorsprung herau und übergab dann an van Berlo. Durch dessen längerer Boxenstopp im Rahmen des Handicap-Formats für Fahrer verschiedener Klassen ging die Führung an Clément Moreno, der den Ligier von ANS Motorsport von Julien Lemoine übernommen hatte. Doch nach den Pflichtboxenstopps hatte Moreno nur fünf Sekunden Vorsprung auf van Berlo. Das reichte nicht, van Berlo holte sich die Führung schnell zurück und siegte am Ende des 50-minütigen Rennens mit 35 Sekunden Vorsprung.

"Danny hat im Qualifying einen wirklich guten Job gemacht und einen großen Vorsprung herausgefahren, den er an mich weitergegeben hat", sagte van Berlo. "Es ist immer ein großes Vergnügen, im Dunkeln auf dieser Strecke zu fahren. Leider konnte Franz wegen eines Unfalls in der vergangenen Woche heute nicht dabei sein. Dieser Sieg ist für ihn."

"Obwohl er im Krankenhausbett liegt, hat sich Franz gemeldet und Änderungen am Set-up vorgenommen", verriet Soufi. "Es war ein lustiger erster Stint und Glenn war in seinem Stint ein echter Killer."

Doch durch das Handicap-System wurde es hinter dem Konrad-Ligier deutlich enger. Daniel Keilwitz von Rinaldi Racing, der von Steve Parrow übernommen hatte, jagte einen allein fahrenden Kevin Rabin im Nova der CN-Klasse und schnappte ihm in einer spannenden Schlussrunde den dritten Platz weg. Die beiden hätten fast auch Moreno eingeholt, doch Keilwitz' Ligier lag im Ziel nur 3,3 Sekunden hinter dem ANS-Auto.

Laurents Hörr von DKR Engineering kämpfte sich auf den fünften Platz vor, nachdem er Jon Brownson abgelöst hatte.

Rennen 2

Der zweite Sieg des Konrad-Duos am Sonntagmittag verlief weit weniger geradlinig und wurde erst in den Schlussminuten durch eine Kombination aus Handicap-Boxenstopp und Full Course Yellow gesichert.

Hörr erwischte einen guten Start und schnappte sich in der zweiten Kurve den von der Poleposition gestarteten Keilwitz im Rinaldi-Ligier - doch der DKR-Pilot machte seine gute Arbeit mit einem Ausrutscher in der Haarnadelkurve wieder zunichte. Starker Rückenwind auf der Gegengeraden war am zweiten Renntag im MotorLand Aragón in allen Klassen ein Thema.

Keilwitz, Hörr und van Berlo im Konrad-Auto kamen als LMP3-Führungstrio 20 Minuten vor Schluss gemeinsam zu den Boxenstopps. wobei der Konrad 29 Sekunden länger als die Konkurrenz stehen musste, da Gold-Fahrer Soufi ins Cockpit einstieg.

Brownson saß nun im DKR-Duqueine und verließ die Boxengasse als Erster, nachdem der Rinaldi-Ligier einen etwas längeren Stopp eingelegt hatte. Doch in Runde 16, nachdem das Trio die Boxengasse passiert hatte, lag Rinaldis Parrow mit drei Sekunden vor Brownson, während Soufi 21 Sekunden hinter der Spitze lag. Dann wurde FCY ausgerufen, um den ANS-Ligier von Lemoine aus dem Kiesbett in Kurve 12 zu befreien.

Für Lemoines Teamkollegen Moreno war das Rennen bereits gelaufen, als er in der ersten Runde von Rabins Nova in der CN-Klasse getroffen wurde, wobei beide Autos beschädigt wurden. Die Kollision brachte Rabin eine Durchfahrtsstrafe ein.

Durch die FCY wurde Parrows Vorsprung größer und Soufi hatte mehr zu tun, als das Rennen 12 Minuten vor Schluss wieder freigegeben wurde. Er schloss schnell zu Brownson auf und machte sich dann auf die Verfolgung von Parrow, der sich in der Haarnadelkurve drehte und ihm die Arbeit erleichterte. In der vorletzten Runde überholte ihn der Konrad-Duqueine und Soufi übernahm vor Kurve 12 die Führung. Zweiter wurde Parrow vor Brownson.

"Es war ein großartiges Rennen", sagte Soufi. "Glenn hat im ersten Stint, der wegen des Windes sehr schwierig war, alles gegeben. Er übergab das Auto an mich, und das Ziel war, weiter zu pushen und keine Fehler zu machen. Es war ein sauberes Rennen und das ist uns gelungen."

Soufi wurde in der Box kurz aufgehalten, aber das machte keinen Unterschied. "Ich war etwas besorgt wegen des FCY, aber die Streckenposten waren schnell und wir haben es geschafft", sagte er.

"Es war ein schwieriger Stint wegen des Windes", bestätigte van Perlo. "Außerdem konnten wir unsere Qualifikationsreifen wegen eines Plattfußes nicht benutzen, aber Danny hat einen wirklich guten Job gemacht, um die anderen zu überholen. Das Wochenende hätte nicht besser laufen können."

Maxim Dirickx und Valentino Catalano von Gebhardt Motorsport wurden Vierte vor Iko Segnet von ANS Motosport, der vor dem Rennen von einem Ligier auf einen Nova der CN-Klasse umgestiegen war. Juan-Pablo Vega und Will Stowell von Mühlner Motorsport belegten mit ihrem Duqueine den letzten Platz.

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.