Prototype-Winter-Series Barcelona 2024: Newcomer David besiegt Champion Soufi

Mit einem spannenden Überholmanöver in der vorletzten Runde sicherte sich Hadrien David bei seinem Debüt in einem LMP3-Auto einen denkwürdigen Sieg. Der neue Champion der Prototype-Winter-Series, Danny Soufi, musste sich beim Saisonfinale auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am Sonntag geschlagen geben.

Die Absage des für Samstagnachmittag geplanten Rennens wegen sintflutartiger Regenfälle bedeutete, dass Soufi zum Champion gekrönt wurde, ohne ein Rad gedreht haben zu müssen, aber die Bedingungen für das einzige Prototypen-Rennen am nächsten Tag waren trocken und sonnig.

Soufi startete von der Poleposition und musste in den ersten Kurven einen harten Kampf gegen Moritz Kranz von Mühlner bestehen. Zusammen mit Sebastian Gravlund von Inter Europol bildeten die beiden in der Anfangsphase einen Dreierzug, während Fabien Michal von R-ACE GP als Vierter die Verfolgergruppe anführte.

Kurz bevor sich das Boxenstoppfenster öffnete, wurde eine Full-Course-Yellow ausgerufen, um den Gebhardt-Duqueine von Maxim Dirickx abzuschleppen, der das Auto in Kurve 7 verlor. Das Rennen wurde wieder freigegeben, als nur noch etwas mehr als 30 Minuten der 50 Minuten übrig waren, und es folgten die Pflichtboxenstopps.

Nach einem Handicap-System, das auf der Einstufung der Fahrer basierte, ging der allein fahrende Soufi als Führender aus seinem langen Stopp hervor, aber nur knapp. Rik Koen hatte das Inter-Europol-Auto von Gravlund übernommen und lag 19 Minuten vor Schluss weniger als drei Sekunden zurück, während sich David, der jetzt für Michal fuhr, einen engen Dreikampf lieferte.

Koen begann, auf Soufi aufzuholen, und der Abstand verringerte sich auf 0,6 Sekunden. Und es war der 20-jährige Franzose, der in den entscheidenden Momenten das Tempo vorlegte. Zuerst überholte er Koen in Kurve 1 und tauchte dann in der folgenden Runde in Soufis Rückspiegel auf. David setzte sich in der Linkskurve von Kurve 5 auf der Innenseite durch und die beiden berührten sich, bevor der Führungswechsel in Kurve 7 über die Bühne ging. Soufi musste dann den zweiten Platz bis zur Zielflagge vor Koen verteidigen.

"Damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein", sagt David erfreut. "Der Stint war wirklich gut, das Tempo war wirklich stark. Es gab mehr Dirty-air, als ich erwartet hatte. Als ich zu den führenden Autos aufschloss, hatte ich Mühe, sie zu überholen. Aber als ich in den letzten beiden Runden etwas freie Luft bekam, war das wirklich schön. Es war unser erstes Rennen mit diesem Auto, deshalb bin ich sehr zufrieden. Es fühlte sich an wie ein Formel-Rennen und ich habe auch einen kleinen Fehler in der Box gemacht."

Hinter den drei Erstplatzierten kam Laurent Hörr von DKR Engineering als Vierter ins Ziel, nachdem er John Brownson abgelöst hatte, aber erst nach einer Berührung mit dem Ligier von Daniel Kielwitz in der Boxengasse bei der Ausfahrt nach den Stopps. Später schien Hörr Kielwitz auf die Wiese zu drängen, aber es war Letzterer, der für den Zwischenfall in der Boxengasse mit einer Durchfahrtsstrafe belegt wurde. Er versäumte es, die Strafe abzusitzen, die in eine Zeitstrafe umgewandelt wurde, wodurch das Auto von Rinaldi, das er sich mit Steve Parrow teilte, auf den achten Platz zurückfiel.

Juliene Lemoine wurde Fünfte und holte sich den zweiten Platz in der Meisterschaft vor Kielwitz und Parrow im ANS-Ligier, obwohl Partner Clement Moreno nach einem Dreher auf dem Weg zur Startaufstellung aus der Boxengasse starten musste. Der allein fahrende Krantz verlor bei seinem Boxenstopp rund eine halbe Minute, als er Probleme hatte, seinen Duqueine wieder zu starten. Er wurde Sechster vor Kevin Rabin im CN-Klasse-Nova.

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.