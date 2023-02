Ex-MotoGP-Champion Jorge Lorenzo fährt 2023 Porsche-Supercup

Audio-Player laden

Prominenter Neuzugang für den Porsche-Supercup: Der dreimalige MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo wird 2023 für das Team Huber im internationalen Porsche-Markenpokal an den Start gehen, der in dieser Saison im Rahmenprogramm von acht Formel-1-Rennen ausgetragen wird.

Das gab der Spanier am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. "Ich freue mich, bekanntgeben zu können, dass ich 2023 mit dem Huber Racing Team im Porsche-Supercup antreten werde", schrieb Lorenzo. "So ein konkurrenzfähiges und professionelles Team."

Lorenzo hatte seine Rennfahrerkarriere in der MotoGP nach 47 Siegen und insgesamt 114 Podestplätzen Ende 2019 beendet. Seit dem vergangenen Jahr ist der Spanier im Automobilsport unterwegs. Im italienischen Porsche-Carrera-Cup belegte er 2022 den 14. Platz in der Meisterschaft. Bei einem Gaststart im Porsche Supercup in Imola kam er als 30. ins Ziel.

Lorenzo hatte im vergangenen Jahr Interesse an einem Gaststart in der DTM bekundet und entsprechende Gespräche mit dem damaligen Serienchef Gerhard Berger geführt. Im Zuge des Verkaufs der DTM-Markenrechte von Berger an den ADAC wurden diese Pläne jedoch nicht weiter verfolgt.

Lorenzo ist nicht der einzige MotoGP-Pilot, der eine zweite Karriere im Vierradsport anstrebt. Sein langjähriger Rivale Valentino Rossi startet seit 2022 im GT3-Sport. Nach einer ersten Saison mit Audi in der GT-World-Challenge Europe wechselte Rossi mit dem Team WRT zu BMW, wo er zum Werksfahrer ernannt wurde.

Mit Andrea Dovizioso absolvierte ein weiterer Motorrad-Pilot während seiner aktiven MotoGP-Zeit einen Gaststart in der DTM.

Das erste Saisonrennen des Porsche Supercup findet am 21. Mai im Rahmen des Großen Preises der Emilia Romagna in Imola statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.