Porsche-Supercup Barcelona 2020: Larry ten Voorde gewinnt turbulentes Rennen

Larry ten Voorde hat am Sonntag den sechsten Lauf zum Porsche-Supercup in Barcelona gewonnen. Der Niederländer löste mit seinem zweiten Saisonsieg Dylan Pereira als Tabellenführer ab. Pereira wurde auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Dritter hinter Porsche-Junior Jaxon Evans. Der Neuseeländer ist bei zwei noch ausstehenden Rennen weiterhin Tabellenvierter hinter dem zweiten Porsche-Junior Ayhancan Güven.

Am Anfang sah es so aus, als könnte Evans dem von der Pole-Position gestarteten ten Voorde den Sieg entreißen: Er erwischte den besseren Start und überholte den Niederländer in der ersten Kurve. Allerdings wurde das Rennen schon nach wenigen Sekunden unterbrochen. Einem Fahrer war der Motor beim Start ausgegangen.

Die Ausweichmanöver der weiter hinten startenden Piloten führten zu einer Kettenreaktion, bei der vier Fahrzeuge miteinander kollidierten. In diesen Unfall verwickelt war auch Schauspieler Michael Fassbender. Der deutsch-irische Hollywood-Star absolvierte einen Gaststart im Supercup und zählte zu jenen Fahrern, für die das Rennen bereits nach wenigen Metern zu Ende war.

Frühes Aus für Hollywood-Star Michael Fassbender

Beim Neustart drehte ten Voorde den Spieß um: Er überholte seinerseits den jetzt von Platz eins losgefahrenen Evans und setzte sich in den verbleibenden Runden leicht ab. "Den ersten Start hat Jaxon besser hinbekommen", räumt ten Voorde ein. "Aber die Chance, das beim Neustart zu korrigieren, konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen."

Das Rennen von Michael Fassbender war schon nach wenigen Metern beendet Foto: Porsche AG

Hinter Florian Latorre belegte Max van Splunteren Rang fünf und siegte damit in der Rookie-Wertung. Der Niederländer verteidigte seine Position während des gesamten Rennens gegen Rookie-Kollege Leon Köhler und Jaap van Lagen. "Der Dreikampf war harte Arbeit, hat aber richtig Spaß gemacht", fasst van Splunteren zusammen, der jetzt neuer Tabellenführer der Rookie-Wertung ist.

Nächste Station: Spa-Francorchamps

Auf Rang acht kam Porsche-Junior Güven ins Ziel, gefolgt von Rookie Marvin Klein und Marius Nakken. Die ProAm-Wertung gewann Roar Lindland vor Teamkollege Clement Mateu und Philipp Sager. Lindland baute damit seine Führung in der ProAm-Wertung aus.

Nächste Station für den Supercup ist die Formel-1-Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps. Dort findet in zwei Wochen (30. August 2020) der siebte Saisonlauf im Rahmen des Großen Preis von Belgien statt.

