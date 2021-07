Porsche-Supercup fährt zweites Monza-Rennen statt in Silverstone: Der Grund

Der Porsche-Supercup baut seinen Rennkalender für die Saison 2021 kurzfristig nochmal um. Der Markenpokal, der traditionell im Rahmenprogramm der Formel 1 startet, hat sein Rennen am 18. Juli in Silverstone zugunsten eines zweiten Laufes beim Finale in Monza gestrichen. Das Ersatzrennen wird am Samstag im Rahmen des Italien-GP ausgetragen.

"Die aktuell geltenden Quarantäneregeln vieler Länder für die Einreise aus Großbritannien haben zu einer Änderung im Kalender des Porsche Mobil 1 Supercup geführt. In Abstimmung mit den Teams wird der ursprünglich geplante Lauf im Rahmen des Großen Preis von England in Silverstone durch ein zweites Rennen am Finalwochenende in Monza ersetzt", heißt es in einem offiziellen Statement, das 'Motorsport.com' vorliegt.

Demzufolge machen die derzeitigen Reisebestimmungen den Teams einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund der Ausbreitung der neuen Delta-Variante werden Großbritannien und Nordirland seit dem 23. Mai vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Virusvariantengebiet eingestuft.

Großbritannien: Ein- und Ausreise derzeit kompliziert

Laut Auswärtigem Amt fallen derzeit Einreisende aus Deutschland in England auf einer dreistufigen Beschränkungs-Skala ("Green" - "Amber" - "Red") in die Kategorie "Amber". Das bedeutet, dass vor der Einreise eine Online-Anmeldung und ein COVID-19-Test durchgeführt werden müssen.

Zusätzlich müssen sich Einreisende in Großbritannien in eine zehntägige Quarantäne begeben und im Laufe der ersten beiden Tage nach der Einreise, sowie am oder nach dem achten Tag nach der Einreise jeweils einen COVID-19-Test durchführen. Es besteht die Möglichkeit einer Freitestung fünf Tage nach der Einreise.

Auch die Rückreise aus Großbritannien gestaltet sich aufgrund der aktuellen Regelungen kompliziert. Die Deutsche Botschaft in London teilt mit, dass Einreisende aus Großbritannien eine digitale Einreiseanmeldung durchführen müssen. Vor dem Abflug muss zudem ein negativer Corona-Test vorliegen.

Im Falle eines PCR-Tests darf das Ergebnis nicht älter als 72 Stunden sein darf. Bei anderen Test-Arten liegt die Frist bei 24 Stunden. Die Testpflicht gilt auch für Genesene oder vollständig Geimpfte, solange Großbritannien vom RKI als Virusvariantengebiet eingestuft wird. Zudem müssen sich Einreisende nach der Ankunft in Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Mehrere Teams im Porsche-Supercup betroffen

Genau diese Bestimmungen durchkreuzen die Pläne von einigen Teams im Porsche-Supercup. Der Großteil der Mannschaften wickelt die Einsätze im internationalen Porsche-Markenpokal auf privater Basis ab und startet daher in mehreren Rennserien.

Larry ten Voorde dominiert aktuell im Porsche-Supercup Foto: Porsche

Lechner Racing nimmt beispielsweise am Wochenende nach dem Silverstone-GP bei der International-GT-Open in Monza teil und kann sich daher eine 14-tägige Quarantäne nach einem Silverstone-Trip nicht erlauben.

Das gleiche Schicksal würde auch Dinamic Motorsport und Huber Racing ereilen. Sie unterhalten Teams im italienischen Porsche-Carrera-Cup, der ebenfalls eine Woche nach Silverstone unterwegs ist. Hier steht ein Rennwochenende in Imola auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.