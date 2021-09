Porsche-Supercup Monza 2021: Sieg für Güven, Titel für ten Voorde

Mit Rang drei im vorletzten Saisonrennen hat sich Larry ten Voorde zum zweiten Mal in Folge den Titel im Porsche-Supercup gesichert. Der Niederländer aus dem Team GP Elite kam auf der Formel-1-Rennstrecke in Monza hinter dem türkischen Porsche-Junior Ayhancan Güven aus dem Team Lechner Racing und Dorian Boccolacci ins Ziel.

Der Franzose aus dem Team Almeras hielt damit den Titelkampf in der Rookie-Wertung offen bis zum Finalrennen am Sonntag (12. September 2021) an gleicher Stelle. Entschieden ist dagegen auch die ProAm-Jahreswertung im internationalen Markenpokal mit dem Porsche 911 GT3 Cup: Sie geht an den Monegassen Nicolas Misslin (Lechner Racing).

Ten Voorde war vom zweiten Startplatz aus ins Rennen gegangen und attackierte im Spurt zur ersten Kurve Ayhancan Güven. "Er hat mich hart aber fair geblockt. Danach ist er mir weggefahren", beschreibt ten Voorde die Anfangsphase des Rennens.

In der elften von 15 Runden wurde der Titelverteidiger von Boccolacci überholt. "Ich wollte kein Risiko eingehen und habe ihn durchgelassen. Für mich zählte nur Jaxon Evans", berichtet ten Voorde.

Der angesprochene Neuseeländer aus dem Team Almeras hatte vor dem Start rechnerisch die besten Chancen, ten Voorde noch abzufangen. Evans kam aber nur als Vierter ins Ziel und hat als Tabellenzweiter nun im Finalrennen nicht mehr aufzuholende 28 Punkte Rückstand.

Ayhancan Güven war aus der Poleposition gestartet und fuhr einen lupenreinen Start-Ziel-Sieg heraus. "Nachdem wir im Qualifying ein paar Probleme hatten, hat mein Team mein Auto fürs Rennen deutlich verbessert. Am Start war's knapp, aber danach konnte ich das Rennen von der Spitze kontrollieren."

"Glückwunsch an Larry. Er hat eine tolle Saison abgeliefert und ist ein würdiger Champion", zollt Sieger Güven seinem niederländischen Konkurrenten Respekt. Mit seinem ersten Saisonsieg verbesserte sich der Porsche Junior auf den dritten Tabellenrang. Damit hat er im Finalrennen am Sonntag noch Chancen auf den Titel des Vizechampions.

Um den Titel Gesamtsieg in der Rookie-Wertung kämpfen dann Dorian Boccolacci und der Deutsche Laurin Heinrich (Huber), der im Samstagsrennen Fünfter wurde. Nicolas Misslin gewann zum fünften Mal in Folge die ProAm-Wertung und sicherte sich damit vorzeitig den Titel.

Das Finalrennen des Porsche Mobil 1 Supercup startet am Sonntag, 12. September 2021, um 12:30 Uhr.

Mit Bildmaterial von Porsche.