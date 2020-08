Porsche-Supercup Silverstone 2020: Erster Saisonsieg für Larry ten Voorde

Einen so großen Vorsprung hatte schon lange kein Sieger mehr im Porsche-Supercup: Larry ten Voorde distanzierte im vierten Saisonlauf auf der Formel-1-Rennstrecke von Silverstone die Konkurrenz um sage und schreibe zwölf Sekunden.

"Ich hatte noch nie ein so gut abgestimmtes Auto, das war heute wirklich einfach", jubelt der 23-Jährige aus Enschede nach seiner Solofahrt. "Aber ich habe natürlich auch davon profitiert, dass ich an der Spitze immer auf der Ideallinie fahren konnte, während meine Verfolger in Positionskämpfe verstrickt waren und Zeit verloren."

Sein niederländisches Team GP Elite verbuchte dank Ten Voordes Teamkollege und Landsmann Max van Splunteren sogar einen Doppelerfolg für sich. Dem Rookie gelang dabei das Kunststück, während des gesamten 13-Runden-Rennens den nach allen Regeln der Kunst, aber fair attackierenden Porsche-Junior Jaxon Evans hinter sich zu halten.

Porsche-Junior Evans nach Nullnummer auf dem Podium zurück

"Ich war jeweils im Kurvenausgang schneller als Jaxon. Dadurch konnte ich immer ein paar Meter Vorsprung herausfahren, genug, um meine Position in der nächsten Bremszone zu verteidigen", verrät Van Splunteren. "Das hat Max clever gemacht", gibt Evans zu. "Für mich war es das Wichtigste, nach der Nullrunde vom vorherigen Rennen in Budapest kein zu hohes Risiko einzugehen und möglichst viele Punkte zu holen."

Der Neuseeländer konnte sich seinerseits erfolgreich der Angriffe von Florian Latorre und Jaap van Lagen erwehren, die als Vierter und Fünfter ins Ziel kamen. Schadensbegrenzung hieß das Ziel von Tabellenführer Dylan Pereira. Der Luxemburger war nach Problemen, die richtige Fahrwerksabstimmung für den Hochgeschwindigkeitskurs zu finden, nur vom siebten Startplatz ins Rennen gegangen.

"Jetzt lief es besser. Aber Überholen ist auf dieser Strecke fast unmöglich. Deswegen bin ich mit Rang sechs zufrieden", sagt Pereira, der damit die Führung in der Supercup-Gesamtwertung vor Verfolger Ten Voorde verteidigen konnte.

Lindland gewinnt die ProAm-Wertung

Rookie Marvin Klein kam als Siebter vor seinem Teamkollegen, dem Porsche-Junior Ayhancan Güven, ins Ziel. "Ich habe mich in der ersten Runde in einem Pulk einklemmen lassen, dadurch konnte mich Dylan Pereira überholen. Ein taktischer Fehler, den ich anschließend nicht mehr ausbügeln konnte", gab Güven zu. "Ich wollte eigentlich in der Tabelle auf Dylan aufholen, hat leider nicht geklappt."

Hinter Güven komplettierten die Rookies Leon Köhler und Jean-Baptiste Simmenauer die Top 10. Die ProAm-Wertung gewann Roar Lindland vor Clement Mateu und Philipp Sager.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.