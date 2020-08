Porsche-Supercup Silverstone 2020: Sieg für Porsche-Junior Ayhancan Güven

Silverstone ist ein gutes Pflaster für Ayhancan Güven. 2019 feierte er auf der britischen Traditionsrennstrecke seinen ersten Sieg im Porsche-Supercup. Beim fünften Lauf der Saison 2020 war der mittlerweile zum Porsche-Junior avancierte Türke erneut ganz vorne. Güven siegte nach einem über beinahe die gesamte Renndistanz von 13 Runden dauernden Duell mit Larry ten Voorde. Knapp dahinter kam Dylan Pereira ins Ziel, der damit die Tabellenführung im internationalen Markenpokal verteidigte.

"Ich habe anfangs jede Runde denselben Fehler gemacht, immer in der Kurvenkombination Maggotts-Becketts", gibt Güven zu. "Zum Glück konnte ich die Angriffe von Larry jedes Mal abwehren. Zur Rennhälfte hatte ich Maggotts-Beckets endlich im Griff, danach war es einfach."

Güven, der am vergangenen Wochenende an gleicher Stelle mit Rang acht zufrieden sein musste, widmete den ersten Saisonsieg seinen Technikern. "Wir haben von Rennen zu Rennen Fortschritte bei der Abstimmung meines Autos gemacht. In diese Richtung müssen wir weiterarbeiten."

Packende Kämpfe auch hinter den Top 3

Ten Voorde zollt dem Sieger Respekt: "Ich glaube, ich wäre heute etwas schneller gewesen als Ayhancan. Aber er hat zu wenige Fehler gemacht, ich hatte keine echte Chance zum Überholen", erklärt der Niederländer.

Pereira war vor allem mit seiner persönlichen Leistungssteigerung gegenüber dem Silverstone-Rennen am zurückliegenden Wochenende zufrieden, als er Rang sechs belegte. "Wir haben deutliche Fortschritte bei der Abstimmung meines Autos gemacht", sagte der Tabellenführer. "Das stimmt mich zuversichtlich für die nächsten Rennen."

Im Rücken von Güven, Ten Voorde und Pereira lieferten sich die Rookies Max van Splunteren und Jean-Baptiste Simmenauer ein ebenso packendes Duell. Mehrfach kämpften sie Seite an Seite, Simmenauer musste aber stets zurückstecken.

ProAm-Wertung geht an Philipp Sager

"Nach der Safety-Car-Phase waren meine Reifen zu schmutzig, deswegen hat mich Dylan Pereira überholen", berichtet van Splunteren. "Zum Glück konnte ich anschließend Jean-Baptiste hinter mir halten. Das war ein toller und immer fairer Zweikampf." Drittbester Rookie war Marvin Klein auf Rang sechs.

Die von Van Splunteren angesprochene Safety-Car-Phase war schon in der ersten Runde ausgelöst worden, als gleich mehrere Fahrer in einer Schikane aneinander gerieten. Die Fahrzeuge von Jordan Love und Moritz Sager wurden dabei stark beschädigt, für beide war das Rennen nach wenigen hundert Metern bereits beendet.

Der Sieg in der ProAm-Wertung ging an Philipp Sager, der knapp vor Roar Lindland und Clement Mateu ins Ziel kam. "Ich hatte den richtigen Riecher, als vor mir mein Sohn Moritz in einen Unfall verwickelt wurde. In dem daraus resultierenden Durcheinander ging ich an Roar vorbei. Obwohl er alles versucht hat, konnte ich ihn hinter mir halten", berichtet Sager.

Die Teams des Supercup reisen von Silverstone direkt nach Barcelona. Dort findet schon am kommenden Wochenende im Rahmen des Großen Preis von Spanien der sechste Lauf statt.

