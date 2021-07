Porsche-Supercup Spielberg 2021: Jaxon Evans wiederholt Sieg von 2020

Der Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich) bleibt ein gutes Pflaster für Jaxon Evans. Der Neuseeländer gewann auf der Formel-1-Piste in der Steiermark am Sonntag den dritten Saisonlauf zum Porsche-Supercup 2021. An selber Stelle hatte er 2020 seinen ersten Sieg überhaupt im internationalen Markenpokal von Porsche gefeiert.

Evans übernahm die Spitze schon in der ersten Runde und kontrollierte das 32 Teilnehmer starke Feld für den Rest des Rennens. Im Ziel hatte er 0,646 Sekunden Vorsprung auf Dylan Pereira, der von der Poleposition gestartet war. Larry ten Voorde hat mit Platz drei die Tabellenführung verteidigt.

Das zweite Spielberg-Rennen innerhalb von zwei Wochenenden begann turbulent. Der von Rang zwei gestartete Evans überholte Pereira kurz nach dem Start, als dieser in einer Kurve auf die Auslauffläche ausweichen musste. "Die Bremsbalance, die im Qualifying noch perfekt war, hat heute nicht mehr gestimmt. Die Vorderräder blockierten kurz", begründet Pereira seinen Umweg.

Larry ten Voorde bleibt mit P3 der Tabellenführer

Weil kurz darauf ein Fahrzeug aus dem Kiesbett geborgen werden musste, schickte die Rennleitung das Führungsfahrzeug auf die Strecke. Kaum war das Rennen wieder freigegeben, löste eine ähnliche Szene eine zweite Safety-Car-Phase aus. Nach beiden Neustarts behielt Evans die Nerven und konnte sich sogar leicht von den Verfolgern absetzen. "Ich war mir sicher, dass Dylan nach seinem Verbremser Probleme mit den Reifen bekommen würde. Deswegen habe ich mir keine allzu großen Sorgen gemacht", so der Neuseeländer, der sich mit dem Sieg auf Rang zwei der Gesamtwertung verbessert hat.

Während Evans und Pereira im Respektabstand an der Spitze ihre Runden drehten, wurde um Rang drei verbissen gekämpft. Titelverteidiger ten Voorde, Porsche-Junior Ayhancan Güven und Laurin Heinrich attackierten sich in beinahe jeder Kurve und wechselten auch die Positionen. Kaum hatte Güven ten Voorde überholt, musste er sich aufgrund eines Reifenschadens in der vorletzten Runde aus diesem Dreikampf verabschieden.

Ten Voorde konnte Heinrich hinter sich halten, der als Vierter überlegen die Rookie-Wertung gewann. "Mehr war heute nicht drin", gesteht Titelverteidiger ten Voorde, der am vergangenen Wochenende an gleicher Stelle zum Sieg gefahren war. "Ayhancans Überholmanöver war klasse. Ohne seinen Reifenschaden hätte ich ihn ziehen lassen müssen", bemerkt der Tabellenführer.

Hollywood-Star Michael Fassbender auf Platz 24

Die Pro-Am-Wertung ging an Nicolas Misslin, der sich das Podium mit Stephane Denoual und dem amtierenden Pro-Am-Champion Roar Lindland teilte. Hollywood-Star Michael Fassbender belegte als Gastfahrer den 24. Platz. "Mein Ziel war, vor dem zweiten Gentleman-Gastfahrer Georgios Frangulis ins Ziel zu kommen. Das habe ich geschafft", bilanziert der Schauspieler, der sonst im Porsche 911 RSR die European Le Mans Series (ELMS) bestreitet.

Zum vierten Saisonrennen (26. bis 28. Juli) reist der Porsche-Supercup an den Hungaroring bei Budapest in Ungarn.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.