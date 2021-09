Porsche-Supercup Zandvoort 2021: Laurin Heinrich siegt vor Leon Köhler

Es war das Wochenende der Newcomer im Porsche-Supercup: Rookie Laurin Heinrich aus dem Huber-Team hat das Rennen auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden vor Teamkollege Leon Köhler gewonnen.

Das Huber-Team bestreitet seine Premierensaison im internationalen Markenpokal mit dem Porsche 911 GT3 Cup. Heinrich und Köhler waren zusammen aus der ersten Startreihe in das 16-Runden-Rennen auf dem niederländischen Formel-1-Kurs gegangen. Am Ende hatten der 19-Jährige aus Würzburg und der 22-Jährige Kleinwallstadt das Verfolgerfeld um mehr als vier Sekunden distanziert. Für Heinrich ist es der erste Supercup-Sieg.

"Poleposition und erster Sieg im Supercup: Mein Wochenende ist perfekt gelaufen. Ich habe im Rennen meine Reifen geschont und konnte dadurch jedes Mal ein wenig zulegen, wenn Leon dichter herangekommen ist", so Heinrich. Köhler fasst zusammen: "Laurin hatte in den schnellen Kurven Vorteile, ich in den langsamen. Dadurch hatte ich nie eine echte Chance zu einer Attacke. Aber ich bin auch mit Platz zwei sehr zufrieden.

Und Huber-Teamchef Christoph Huber lobt sein erfolgreiches Duo mit den Worten: "Für mich sind heute beide Sieger. Wir haben uns seit Saisonanfang kontinuierlich gesteigert und können jetzt einen Doppelerfolgt feiern. Ich bin megastolz auf meine Mannschaft."

Heinrich nach erstem Sieg jetzt Tabellendritter

In der Supercup-Gesamtwertung 2021 hat sich Heinrich mit seinem ersten Sieg auf Rang drei verbessert und gleichzeitig seine Tabellenführung in der Rookie-Wertung ausgebaut. Eine vergleichbare Vorstellung gelang Nicolas Misslin. Der Monegasse hat zum vierten Mal die Pro-Am-Wertung gewonnen und vergrößert damit seinerseits seinen Vorsprung in dieser Kategorie.

Hinter Heinrich und Köhler feierte Simone Iaquinta mit Platz drei sein bisher bestes Supercup-Ergebnis. "Ich hatte einen perfekten Start und konnte sofort Ayhancan Güven überholen. Er hat danach 16 Runden lang attackiert, aber ich habe mich nicht nervös machen lassen", kommentiert der amtierende Champion des Porsche-Carrera-Cup Italien.

Porsche-Junior Güven zollt direkt Respekt: "Starkes Manöver von Simone am Start. Danach hatte ich keine echte Chance zum Überholen. Aber die Punkte für Platz vier nehme ich gerne mit."

Larry ten Voorde baut Tabellenführung aus

Tabellenführer Larry ten Voorde belegte Platz fünf. Der Lokalmatador und Favorit der niederländischen Fans ist rückblickend mit dem Rennverlauf durchaus zufrieden. "In der Steilkurve ist mir ein Super-Überholmanöver gegen Dylan Pereira gelungen, das war fantastisches Racing. Außerdem habe ich meinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausgebaut, was will ich mehr?"

Jaxon Evans, ten Voordes einziger verbliebener Konkurrent im Titelkampf, erlebte dagegen ein Rennen zum Vergessen. "Mir hat am gesamten Wochenende das Tempo gefehlt. Jetzt muss ich mich voll auf das Finale in Monza konzentrieren", so der Niederländer, der sein Heimrennen nur als Zehnter beendete. Sein Rückstand auf Landsmann ten Voorde vor den verbleibenden zwei Rennen: 25 Punkte.

Dennoch besitzt Evans noch Titelchancen: Beim Saisonfinale am kommenden Wochenende gibt es noch einmal 50 Punkte zu gewinnen. Denn im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix von Italien in Monza (10. bis 12. September 2021) trägt der Porsche-Supercup gleich zwei Rennen aus.

Mit Bildmaterial von Porsche AG.