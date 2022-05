Start-Ziel-Sieg für Supercup-Champion Larry ten Voorde in Monte Carlo

Audio-Player laden

Der amtierende Champion Larry ten Voorde hat beim zweiten Lauf zum Porsche-Supercup in Monte Carlo eine überlegene Vorstellung abgeliefert: Der Niederländer aus dem Team GP Elite gewann auf der legendären Formel-1-Rennstrecke mit beinahe fünf Sekunden Vorsprung.

Knapp fiel dagegen die Entscheidung im Duell um Rang zwei aus: Nach 17 Runden trennten den französischen Martinet by Almeras-Fahrer Dorian Boccolacci weniger als eine halbe Sekunde vom deutschen Porsche-Junior Laurin Heinrich aus dem Team SSR Huber Racing.

Ten Voorde übernahm mit seinem zweiten Monaco-Sieg innerhalb von zwei Jahren die Tabellenführung von Dylan Pereira. Der Luxemburger kam als Vierter vor seinem britischen Teamkollegen Harry King ins Ziel.

"Es sah einfach aus, war es aber nicht - ich musste über die gesamte Distanz voll konzentriert bleiben und habe versucht, eine möglichst saubere Linie zu fahren", fasst ten Voorde zusammen. Größere Probleme bereitet dem Niederländer möglicherweise die obligatorische Teilnahme an der offiziellen Sieger-Gala des Veranstalters. "Ich muss mir noch schnell einen schwarzen Anzug besorgen. Weil es vielleicht ein schlechtes Omen gewesen wäre, habe ich nämlich keinen mitgebracht."

Boccolacci war mit seinem zweiten Rang mehr als zufrieden. Mit einer fehlerfreien Fahrt konnte er den attackierenden Laurin Heinrich hinter sich halten. "Vergangenes Jahr bin ich in Monaco Dritter geworden, jetzt Zweiter. Also müsste ja eigentlich in der kommenden Saison der Sieg dran sein", lacht der Franzose.

Bastian Buus kam als schnellster Rookie auf Rang neun ins Ziel. Der Lechner-Pilot aus Dänemark feierte damit schon seinen zweiten Sieg in der Kategorie der Supercup-Neueinsteiger. Den Siegerpokal in der Pro-Am-Wertung sicherte sich ebenfalls zum zweiten Mal in Folge der Norweger Roar Lindland aus dem Team Pierre Martinet.

"Ich bin beeindruckt, mit welcher Disziplin die Supercup-Fahrer die Herausforderung dieser schwierigen Strecke gemeistert haben. Keiner hat ein unsinniges Überholmanöver riskiert. Vor allem die Fahrer an der Spitze haben sich nicht den kleinsten Fehler erlaubt", bilanziert Oliver Schwab, Projektleiter des Porsche-Supercups. Nur ein Ausrutscher verursachte direkt nach dem Start eine kurze Safety-Car-Phase, in der die Sportwarte die Leitplanke an dieser Stelle überprüften.

