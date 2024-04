Auto rast in Zuschauermenge: Sieben Tote bei Rennunfall in Sri Lanka

Sieben Tote und mehr als 20 zum Teil schwer Verletzte: Das ist die tragische Bilanz eines Zwischenfalls bei einem Autocross-Rennen am Samstag in Sri Lanka. Der Unfall ereignete sich bei der Veranstaltung "Fox Hill Supercross", die von der Militärakademie der Streitkräfte Sri Lankas auf einem Armeestützpunkt in der Stadt Diyatalawa ausgerichtet wurde.

"Der Unfall ereignete sich, als das Auto von der Fahrbahn abkam", wird Polizeisprecher Nihal Talduwa von der BBC zitiert. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu sehen, wie ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkommt und zahlreiche Zuschauer erfasst. Außerdem ist zu sehen, wie die Verletzten anschließend von Ersthelfern versorgt und in Krankenwagen getragen werden.

Nach Angaben des srilankischen Militärs befinden sich unter den Toten ein achtjähriges Mädchen und vier Offizielle des Rennens. Einige der Verletzten sollen sich nach übereinstimmenden Medienberichten noch in kritischem Zustand befinden.

Der Unfall ereignete sich laut Zeugenaussagen, die durch die erwähnten Videoaufnahmen bestätigt werden, kurz nachdem sich ein anderes Fahrzeug auf der Strecke überschlagen hatte. Weitere Einzelheiten des Unfalls, wie der beteiligte Fahrer und sein Zustand, sind noch nicht bekannt.

Nach Angaben der örtlichen Behörden hat die Polizei eine Untersuchung des Unfalls eingeleitet, an der auch das Militär beteiligt ist, auf dessen Gelände sich der Unfall ereignete. In den sozialen Medien, vor allem in Sri Lanka, wurde nach dem Unfall über die Sicherheit der Rennstrecke diskutiert, die nur durch einen Erdwall von den Zuschauerrängen getrennt ist.

Das "Fox Hill Supercross" findet seit 1993 statt, in diesem Jahr jedoch zum ersten Mal seit 2019. Seitdem hatte das Rennen aufgrund von Pandemieeinschränkungen und der wirtschaftlichen Lage in Sri Lanka pausiert.

Mit Bildmaterial von Good Wing Tours Sri Lanka (YouTube).