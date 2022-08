Für guten Zweck: Gemälde zur Olympia Rallye ersteigern & Walter Röhrl treffen

Audio-Player laden

Uli Ehret ist ein Künstler, der in der internationalen Motorsportszene einen hervorragenden Namen hat. Eigens für das 50 Jahre REVIVAL 2022 auf den Spuren der OLYMPIA-RALLYE´72 hat er nun ein Kunstwerk erstellt und schuf so ein ganz besonderes Titelbild für die einmalige Veranstaltung.

Dominiert wird das Bild natürlich - wie schon die Original-Rallye 1972 - vom Ford Capri von Rallye-Legende Walter Röhrl. Und Sie können hier bei uns dieses einzigartige Bild ersteigern und als Highlight sogar Walter Röhrl persönlich kennenlernen!

Mit dem Bild ersteigern Sie eine Einladung für zwei Personen zur Siegerehrung der OLYMPIA-RALLYE in München am 13. August, wo Walter Röhrl und Uli Ehret Ihnen das Kunstwerk persönlich überreichen werden. Abendessen und eine Hotel-Übernachtung für Sie und Ihre Begleitung sind ebenfalls enthalten - Bieten Sie mit!

Sie bieten auf ein tolles Paket: Ein Kunstwerk zur Olympia-Rallye, Meet&Greet mit Walter Röhrl und Hotelübernachtung.

Ausschnitt aus dem Original-Titelbild zum 50 Jahre Revival der Olympia-Rallye '72 - Gemalt von Künstler Uli Ehret Foto: United Charity

- Gemalt von Künstler Uli Ehret

- Originalgemälde, das das Erscheinungsbild des Olympia Rallye '72-Revivals darstellt

- Aquarell

- Format mit Rahmen: 75 x 95 cm

- Bildgröße: 56 x 76 cm

- Persönliche Übergabe des Bildes von Walter Röhrl und dem Künstler

- Einladung zur Siegerehrung der Rallye inklusive Abendessen

- Ort: MOTORWORLD in München

- Termin: 13. August 2022

- Eine Übernachtung im Doppelzimmer für zwei Personen

- Eigene Anreise

Den Erlös dieser Auktion leiten wir direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Stiftung ANTENNE BAYERN hilft weiter.

Stiftung ANTENNE BAYERN hilft

Die "Stiftung ANTENNE BAYERN hilft" unterstützt Menschen und vor allem Kinder in Bayern, die aufgrund von Krankheit, Behinderung oder eines schweren Schicksalsschlages unverschuldet in Not geraten sind. Besonderer Fokus der Stiftung liegt auf der Einzelfallhilfe für Kinder, die durch körperliche Einschränkungen oder Schicksalsschläge der Eltern kein unbeschwertes Leben führen können.

Ausschnitt aus dem Original-Titelbild zum 50 Jahre Revival der Olympia-Rallye '72 - Gemalt von Künstler Uli Ehret Foto: United Charity hier. Bei direkten Geldspenden stellen wir selbstverständlich eine Spendenbescheinigung aus.

United Charity

United Charity ist mit bis zu 300 laufenden Auktionen pro Tag und einem Gesamtspendenstand von 11,5 Millionen Euro das größte Charity-Auktionsportal in Europa. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in Baden-Baden versteigert auf ihrer Internet-Plattform www.unitedcharity.de einmalige Dinge und Erlebnisse, die man in der Regel nicht kaufen kann.

Ausschnitt aus dem Original-Titelbild zum 50 Jahre Revival der Olympia-Rallye '72 - Gemalt von Künstler Uli Ehret Foto: United Charity

Mit Bildmaterial von United Charity.