Gelungene Premiere: Sebastien Loeb siegt bei seinem ersten Skoda-Start

Der neunmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb hat seiner langen Erfolgsliste am vergangenen Wochenende einen weiteren Erfolg hinzugefügt: Mit seinem ersten Sieg bei der Azoren-Rallye, die viele Jahre lang Teil der Rallye-EM (ERC) war.

Auf Einladung der Veranstalter ging Loeb am vergangenen Wochenende an den Start. Es war Loebs erster Start auf der portugiesischen Atlantikinsel. Auch mit seinem Auto, einem vom deutschen Team Toksport WRT eingesetzten Skoda Fabia RS Rally2, hatte der Franzose zuvor noch nie an einer Rallye teilgenommen.

Dennoch setzte er sich im Kampf um den Sieg gegen seinen Markenkollegen Andreas Mikkelsen durch. Der frühere WM-Laufsieger hatte im Ziel der Schotter-Rallye 19,2 Sekunden Rückstand auf Loeb. Loebs Co-Pilotin auf den Azoren war seine Lebensgefährtin Laurene Godey, für die es ebenfalls eine Premiere war.

Fahrfehler von Mikkelsen entscheidet Kampf um den Sieg

"Danke, Azoren-Rallye. Eine unglaubliche Rallye, eine Top-Copilotin, ein perfektes Auto, tolle Reifen - Ein Wochenende, das ich nie vergessen werde", schrieb Loeb nach der Rallye auf Twitter.

Bei seinem ersten Start bei einer klassichen Rallye in diesem Jahr legte Loeb mit Siegen auf den ersten vier Wertungsprüfungen am Freitag einen Auftakt nach Maß hin. Am Samstag startete er als Führender in die Prüfungen, was auf Schotter immer ein Nachteil ist.

Mikkelsen nutzte dies und verkürzte mit fünf WP-Siegen in Folge seinen Rückstand auf Loeb vor den letzten beiden Prüfungen auf 8,4 Sekunden. Doch auf der vorletzten Prüfung unterlief dem Norweger ein Fahrfehler, durch den er 10,7 Sekunden auf Loeb verlor. Damit war die Entscheidung gefallen.

WRC-Starts von Loeb 2023 noch unklar

Während der Azoren-Start für Loeb eine einmalige Angelegenheit bleiben wird, steht noch nicht fest, ob er auch in diesem Jahr für M-Sport in der Rallye-Weltmeisterschaft an den Start gehen wird. Seinen bislang letzten WM-Start für das britische Ford-Team absolvierte Loeb im vergangenen September bei der Rallye Akropolis.

M-Sport-Teamchef Richard Millener hatte kürzlich erklärt, dass Loeb-Einsätze für das Team derzeit keine Priorität hätten, da alle Ressourcen auf Ott Tänak konzentriert seien. Allerdings schloss Millener einen Einsatz Loebs in der Schlussphase der Saison nicht aus, um Tänak im Kampf um den WM-Titel zu unterstützen.

Loebs bestätigtes Rennprogramm für die Saison 2023 besteht derzeit nur aus Starts für Prodrive in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft. In der Extreme E fährt Loeb in diesem Jahr nicht mehr für das Team von Formel-1-Star Lewis Hamilton, mit dem er 2022 zusammen mit Cristina Gutierrez den Titel in der Elektro-SUV-Rennserie gewonnen hatte.

