Heikki Kovalainen wechselt in die Finnische Rallye-Meisterschaft

Prominentes Aufgebot des Skoda-Teams Secto Labs für die Saison 2023 der Finnischen Rallye-Meisterschaft: Wie der Rennstall in dieser Woche bekanntgegeben hat, bestreitet Ex-Formel-1-Pilot Heikki Kovalainen, der bereits über einiges an Rallye-Erfahrung verfügt, die komplette Saison. Mehr noch: Der Deal ist auf drei Jahre bis einschließlich 2025 ausgelegt.

Während Kovalainen für Secto Labs einen Skoda Fabia Rally2 pilotieren wird, bekommt er für die Saison 2023 einen prominenten Teamkollegen, der in der Rally4-Kategorie antritt: Justus Räikkönen - 17-jähriger Neffe von Ex-Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen - pilotiert einen Peugeot 208.

Justus Räikkönen bestritt im August 2022 bei der Rallye Finnland seine erste WM-Rallye, ebenfalls in der Rally4-Kategorie. Sein berühmter Onkel Kimi Räikkönen war in den Jahren 2010 und 2011 sogar in der Topklasse der Rallye-WM am Start gewesen, damals am Steuer eines Citroen.

Und Kovalainen? Der Grand-Prix-Sieger aus der Formel 1 hat das Rallye-Jahr 2022 mit dem Titelgewinn in der Japanischen Rallye-Meisterschaft abgeschlossen. Im November schließlich gab auch er sein WRC-Debüt. Bei der Rallye Japan fuhr er auf P10 und damit auf Anhieb in die Punkteränge. Mit dem Wechsel nach Europa erfüllt sich Kovalainen nun den Wunsch, den er am Rande der Japan-Rallye bereits geäußert hatte.

