Subaru überrascht mit neuem Rallye-BRZ: Debüt schon 2026 geplant

Subaru hat ein neues Rallye-Projekt bestätigt - und setzt dabei auf ein Modell, mit dem viele nicht gerechnet hätten. Der BRZ soll zur Basis für ein komplett neues Wettbewerbsfahrzeug werden, das noch in diesem Jahr erstmals eingesetzt werden könnte.

Eine erste Grafik des Fahrzeugs wurde bereits veröffentlicht. Das neue Rallye-Auto soll die Saison 2026 in der japanischen Meisterschaft bereichern.

Subaru ist eng mit dem Rallyesport verbunden. Besonders in den 1990er- und 2000er-Jahren prägte die Marke die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) maßgeblich.

Zwischen 1995 und 1997 gewann Subaru drei Herstellertitel in Folge. Nach dem Rückzug aus der WRC Ende 2008 blieb das Unternehmen jedoch aktiv - unter anderem in der American Rally Association (ARA) und in Japan.

Unerwartete Entscheidung: BRZ statt WRX

Während Subaru in den USA weiterhin mit dem WRX erfolgreich ist, geht man in Japan nun einen anderen Weg.

Dort soll künftig eine neue Rallye-Version des BRZ eingesetzt werden. Geplant ist ein turbogeladenes Fahrzeug mit Allradantrieb - ein deutlicher Bruch mit dem Serienkonzept des Sportwagens, das über Heckantrieb verfügt.

Am Steuer: Rallye-Veteran Toshihiro Arai, der das Auto bereits in der ersten Hälfte der Saison einsetzen soll.

Entwicklung läuft - Details noch offen

Die Entwicklung des Fahrzeugs läuft bereits auf Hochtouren. Arai hatte das Projekt zuvor auf dem Auto-Salon in Tokio angedeutet. "Wir arbeiten intensiv an einem Fahrzeug mit deutlich verbesserter Wettbewerbsfähigkeit und planen den Einsatz im Laufe der Saison", erklärte er.

Konkrete technische Daten sind bislang nicht bekannt. Eine erste Konzeptgrafik wurde jedoch beim Saisonauftakt der Super-Taikyu-Series in Motegi gezeigt. Weitere Informationen zum BRZ-Rallye-Auto dürften in den kommenden Monaten folgen.