Zurück im Rallyesport: Lancia präsentiert den Ypsilon Rally4 HF

Die Rückkehr der erfolgreichsten Marke in der Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in den Rallyesport ist perfekt: Lancia hat am 25. Oktober den Ypsilon Rally4 HF vorgestellt. Das Einstiegsmodell wird ab 2025 für Kundinnen und Kunden erhältlich sein und unter anderem in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) sowie in einem neu geschaffenen Lancia-Markenpokal im Rahmen der Italienischen Rallye-Meisterschaft zum Einsatz kommen.

"Das Jahr 2025 wird die Rückkehr von Lancia in den Motorsport markieren, denn wir wollen unsere Präsenz in den modernen Motorsport-Wettbewerben wiederherstellen", sagt Lancia CEO Luca Napolitano.

"Wir waren schon immer führend im Motorsport und im Rallyesport, aber jetzt kehren wir mit der für uns typischen Eleganz und Einfachheit in die Rally4 zurück, die Entwicklungsklasse für die Profifahrer von morgen, und wollen mit Leidenschaft und Stolz an unsere Vergangenheit anknüpfen", so Napolitano weiter.

Lancia ist Rekord-Weltmeister in der WRC

Die Rückkehr von Lancia in den Rallyesport erfolgt 50 Jahre nach dem Gewinn des ersten Weltmeistertitels mit dem legendären Stratos im Jahr 1974. Den vierten Titel holte die Marke 1983 mit dem 037 in der Gruppe B. Es ist bis heute das letzte Auto mit Heckantrieb, das die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Mit Autos wie dem 037 schrieb Lancia WRC-Geschichte Foto: Motorsport Image

Anfang der 1990er Jahre dominierte Lancia mit dem Delta vorübergehend die Gruppe A-Ära der WRC. Insgesamt zehnmal gewann Lancia die Herstellerwertung der WRC - keine andere Marke kann mehr Titel vorweisen.

Der Ypsilon Rally4 richtet sich nun an Einsteiger in den Rallyesport. Er basiert auf dem vollelektrischen Ypsilon HF, wird aber in der Rally4-Version von einem 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbomotor mit 212 PS angetrieben. Er verfügt über ein mechanisches Fünfgang-Getriebe und ein mechanisches Sperrdifferenzial.

Miki Biasion hilft bei der Entwicklung des Autos

Technisch basiert der Ypsilon Rally4 auf der gleichen Plattform wie der Peugeot 208 und der Opel Corsa Rally4. Beide Marken gehören wie Lancia zur Stellantis-Gruppe. Lancia gibt den Preis des Autos mit 74.500 Euro an. Ende Januar 2025 sollen die ersten Modelle an die Kunden ausgeliefert werden.

Bei der Entwicklung des Autos greift Lancia auf die Hilfe eines zweifachen Weltmeisters zurück. Der heute 66-jährige Massimo "Miki" Biasion, der 1988 und 1989 mit Lancia den WM-Titel gewann, kehrt als Testfahrer hinter das Steuer des neuen Rallyeautos zurück.

"Wenn man als Kind von der Rennstrecke träumte, träumte man von einem roten Ferrari. Wenn man aber davon träumte, Rallyefahrer zu werden, dann träumte man von Lancia", unterstreicht Biasion die Bedeutung der Marke Lancia im Rallyesport.

"Ich fühle mich geehrt, dass ich mit den Teams von Lancia und Stellantis Motorsport zusammenarbeiten durfte, um den Ypsilon HF und den Ypsilon Rally 4 zu verfeinern, und ich hoffe, dass ich alle jungen Fahrerinnen und Fahrer, die mit unserem Lancia Ypsilon Rally 4 HF auf die Straße gehen, dazu inspirieren kann, Profis und zukünftige Champions zu werden. Das Lancia-Erbe der Siege und des Rennsports ist zurück und ich freue mich, ein Teil davon zu sein", fügt Biasion hinzu.