Abbruch nach Crash in Macau: Motorrad-Rennen ohne Sieger

Zwei Unfälle haben am Samstag zum Abbruch des Motorrad-Grand-Prix in Macau geführt. Nach den sechs von zwölf Runden wurde außerdem kein Fahrer zum Sieger erklärt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Polesitter Peter Hickman auf seiner BMW S1000RR das Rennen an. In drei Runden hatte er sich einen Vorsprung von sieben Sekunden herausgefahren.

In Runde vier kam es zum ersten Unfall, als Robert Hodson in den Esses die Kontrolle über seine BMW verlor. Dabei wurde auch sein Markenkollege Marek Cerveny in den Crash verwickelt. Beide Fahrer wurden nach dem Abflug wieder in der Box gesichtet.

Um die Strecke für den Rennbetrieb wiederherzustellen, musste das Rennen für 20 Minuten unterbrochen werden. Beim Neustart übernahm Michael Rutter auf seiner Honda kurzzeitig die Führung. Jedoch schaffte es Hickman, sich mit einem Konter wieder auf Platz eins zu setzen.

In Runde sechs kam es dann zu einem Massencrash in der Police-Kurve. Da die Sonne über den Guia Circuit unterging, wurde das Rennen nach dem Unfall abgebrochen. Involviert waren Daniel Kruger, Didier Grams, Erno Kostamo, Michael Sweeney, Phillip Crowe und Derek Shiels.

Kruger, Kostamo und Shiels wurden ins Krankenhaus gebracht. Alle Fahrer waren bei Bewusstsein und haben keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten.

Es gab Gerüchte, dass das Rennen am Sonntag wiederholt wird. Jedoch wurde der Lauf ohne ein Ergebnis ersatzlos gestrichen. Grund dafür ist der enge Terminplan am Sonntag mit zwei WTCR-Rennen, dem Formel-3-Grand-Prix und den GT-Weltcup. Außerdem haben die Fahrer keine Reifen mehr übrig, um ein zweites Rennen zu bestreiten.

Update: Michael Rutter zum Sieger erklärt!

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.